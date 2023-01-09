【張敬軒演唱會】軒仔確診首復工講病況　解釋個唱延至6月復辦原因

張敬軒早前因確診新冠肺炎，無奈取消餘下的跨年演唱會，今日（1月9日）軒仔康復後首度現身，與好友兼戲中女主角王菀之為賀歲片《超神經械劫案下》宣傳，軒仔並解釋病況。

被問到因何會中招，軒仔坦言好難講：「說真的這次比起上次，自己的確有少少鬆懈，例如有收fans扔上台嘅公仔。」

他續指：「但真的很難拒絕，我自己有一個原則，不會留下別人送的東西，不管是在舞台上或任何地方。講真一個公仔都唔平啦！我真的不忍心將它們留低，由工作人員拎走，送的人都會不開心。媽媽事後亦有打電話話我，惟有自己再做好一點。」

個唱補場延至6月

軒仔透露復原後，仍有出現腦霧，也曾發高燒，一度想入醫院，幸翌日已沒大礙，他又指幸好沒喉嚨痛，只是有鼻水。

確診後，他約一星期檢測變回陰性。「那天燒到40度，但第二天醒來卻好了很多，徵狀好像一下子就不見了。那幾天沒有咳，反而是好返後開始咳。」軒仔指自己有看中醫調理，效果不錯。』

至於為何演唱會要同推遲至6月，他解釋：「因為夾開的dancer撞上MC（張天賦）的期，我習慣夾開就不想轉人，所以想齊人；另外要就場地，還要等舞台儀器，因近早前那次意外後，少了公司負責舞台製作。」

而且軒仔也請教了一些呼吸系統科醫生朋友：「他們指夏天傳染風險會較低，所以綜合了各方原因，決定延至6月。」

他預告將之後演唱會會加入有新元素及新歌衫，亦考慮再加場回饋粉絲。「很想對fans說聲對不起，這3年來因為疫情、確診而令演唱會一再延期，之後我一定會好好補償！」

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