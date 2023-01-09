核酸檢測要求成市民最大困擾　陳恒鑌倡第二階段改快測

▲ 通關兩日，最困擾大家的是核酸檢測。（林宇翔攝）

通關兩日，雖然名額有限，但目前兩地市民均如願獲得通關名額北上、南下。綜合兩日情況，最困擾大家的，卻是新增的48小時核酸檢測陰性要求。聽聞不少人都因核酸問題未能順利通關，反覆折騰。有立法會議員建議第二階段，改由快測取代核酸。

北上方面，除了首日出現有市民因持免費核酸證明未能過關之外，今日則有市民因不知要下載電子版本核酸證明，只出示核酸結果短訊，而遭港方海關拒絕。

鄭女士因家中老父病危急趕回鄉，原本首日通關有名額可直接北上，但受制於核酸要求，惟有待今日才過關。鄭女士因聽聞無需紙本核酸結果亦可，因此到福田口岸時僅出示核酸結果短訊，卻被海關告知，短訊上沒有其姓名，因此不可過關，鄭女士不明所以，因短訊上有其證件號碼，她亦附上預約檢測證明，以證確屬她本人，惟海關再度拒絕，鄭女士詢問有何解決方法，對方要求一定要出示有姓名的核酸證明，並稱︰「我哋只負責檢查，其他不知道。」

鄭女士惟有花費數百元搭的士趕返檢測中心領取紙本證明。而事實上，每位自費核酸檢測者，均可通過「政府電子檢測紀錄網誌」下載最近一次自費測試記錄。鄭女士說，不明白海關為何不能告訴她上網下載電子版本即可，令她要再搭的士趕去領紙本，亦因為耽誤了時間要再改高鐵票，「十分折騰」。

更多因核酸問題未能過關的，是南下港人，目前不少居內地港人並不知道回港要出示核酸結果證明，因在1月8日前由內地入境，仍是毋須任何快測或核酸證明，數人都是到關口才被告知要核酸才可過關，而要打道回府。

▲ 民建聯立法會議員陳恒鑌。（資料圖片）

民建聯立法會議員陳恒鑌認為，若相關市民確實有做付費核酸，亦可提供一定資料，前線人員可花些時間核對市民資料，盡量通融，彈性處理。

陳恒鑌表示，希望兩地政府在第二階段可考慮以快速測試取代核酸檢測，或者提供免費核酸檢測。他又提到，目前內地核算站數量有限，不少人做核酸不方便，除了希望內地盡快增加核酸站，第二階段亦應考慮容許南下人員以快測取代核酸，和本港對外國入境香港的核酸要求看齊。

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