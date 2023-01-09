【校長專欄】學業前途放首位培育全能孩子　漸漸遺忘為人父母初心

▲ 梁麗美校長︰孩子能健康活潑地成長，這是作為父母的初心。

2022年12月中旬，一位患上心臟衰竭的四個月大女嬰黎芷希獲港府首次批准內地器官送港移植，完成換心手術，得獲重生。從報章所見，小芷希精靈活潑，圓圓的眼睛散發着對環境的好奇，對生命的熱愛。而芷希媽媽黎太亦表示，只要女兒不放棄，家人也不會放棄。

這一則新聞令我感慨良多。作為母親，我真的感受到芷希媽媽的焦慮及恐懼，也祝願小芷希能夠早日康復。相信往後在教養培育芷希方面，父母一定會以她的健康為大前提，不會因為想得到優異的學業成績及獎項而去鞭策她。家長都愛自己的子女，相信孩子出生的那一刻，爸爸媽媽一定只有一個願望︰就是孩子能健康活潑地成長，這是作為父母的初心。孩子逐漸長大，除了給他愛與溫飽，就要找一間理想的幼兒園及幼稚園，希望他能入讀家長心儀的小學。為了不要輸在起跑線，很多家長在孩子三、四歲時已經給他們參加很多活動，音樂、體育不在話下，還有朗誦、繪畫、英語班、普通話班……

漸漸地，那顆初心會在不知不覺間變了質，不是不希望孩子健康快樂成長，而是把他的學業、前途、競爭力放在第一位。那怕孩子已經疲憊不堪，仍要他參加不同的課程，為的是要好好「裝備」他們。試想想︰如果孩子身心健康出現嚴重的問題，家長們又會怎樣作出抉擇呢？另一方面，也會有一些家長因為小朋友身體較弱而過分保護，甚或縱容，這亦絶對會影響孩子的成長。

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記得有一位學生，兩歲時患上一種罕見的病症，腸臟出現問題，引致消化及排泄系統紊亂，情況十分嚴重，醫治了差不多兩年病情才能得以控制，但就要長期吃藥。父母對他的健康尤其關注，孩子讀幼稚園了，媽媽仍堅持弄早飯給他吃，要他有良好的飲食習慣及足夠的休息，沒有讓他參加增潤課程及補習班。孩子聰明伶俐，吸收力強，得到幼稚園老師的肯定。小朋友入讀了我們學校，得知他的健康狀況，我心想父母可能會溺愛及過分保護兒子，但是沒有。爸爸媽媽對小朋友的學業成績有合理的要求，最令我感動的是，父母能夠充分與學校配合培育孩子。

記得有一次，幾位中年級的學生在保母車內欺負兩個初小學生。第二天，同車同學告訴老師，但他們不知道原來那位小朋友也有份參與欺負同學的。下午，小朋友的媽媽致電班主任，告知兒子回家說他和同學在保母車欺負別人，但老師不知道他有參與，所以沒有責罵他。媽媽除了嚴斥兒子外，更致電班主任「自動投案」，希望能與班主任一起教導兒子。轉眼間這孩子已是十五歲的青少年了，他在父母及學校攜手培育下成長得很好。

我們都認同學校教育的重要，但是家庭教育同樣重要，因為父母是孩子生命師傅，也是最重要的榜樣和導師。衷心希望各位家長能夠堅守初心，培育孩子成為具良好品德、愛己愛人、身心健康的社會棟樑。

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