【兩性關係】拍拖3年筍盤港男包辦開支　 港女1個原因搵SP男友嗌分手

▲ 有個咁好嘅男朋友都仲要搵SP，分手真係自己攞嚟！

SP(sex partner），即是有性冇愛的關係，一名26歲港女上網發文，稱自己與男友拍拖3年，但因為1個原因，在半年前開始找SP，最近更被男友無意中看到她跟SP的曖昧對話，出軌斷正令筍盤男友㷫爆嗌分手，港女恨錯難返上網求救，「我真系好唔想同男友分手，我真係當男友係結婚對象。」

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該名港女在Instagram的Couple.murmur投稿，主題是「男友發現我有SP，即刻要同我分手」，她稱自己26歲，同男友一齊了3年，現在是同居關係，

我好愛我男友，但系可能因為一齊嘅日子耐咗，我呢半年開始覺得佢個人好悶，無乜興趣聽佢講野。

她大讚男友好好，脾氣又好，搬出來租屋同居一切的開支都是由男友支付，他收工回家還會做家務，間中會買禮物𠱁她開心，女友生病更會好好照顧對方，而且外表都幾好。

不過半年前，港女有感男友好悶，沒興趣想知他說的事，然後在網上交了一個揸車的男人，

我哋第一次見面食飯，佢就揸架車接我，又送我返屋企樓下，我冇同男友講呢個人嘅存在。個男好好，好肯聽我講嘢，有時我返工工作壓力大，佢都願意聽我訴苦，陪我傾計。

之後港女同揸車男約會更頻密，一星期見2次，並會在車上發生性行為，順理成章發展成SP的關係，「佢每次都好關心我，令我覺得好溫暖。」

港女背住男友玩SP，所以行事都會小心，平時上班跟對方聊天的訊息，放工時就會剷走所有聊天紀錄，但百密一疏，港女早前忘記刪除兩人的對話，卻被男友發現他們的曖昧對話，

佢好嬲，係咁質問我，懷疑我出軌。我不停同佢解釋只係普通朋友，但係佢死都唔信！然後嘈咗交，男友話想同我分手。。。一齊咗3年，點解要咁對我，話分就分！

港女續指，她真的不想跟男友分手，更把男友視為結婚對象，「我真係好愛佢，我而家嘅生活都系靠男友去支持住，如果分手嘅話，我都唔知可以點做。。。而家好迷茫，求大家俾下意見。。。」

貼文一出，即掀起網民激烈討論，一面倒插樓主有好男友還要找SP，抵死！「放過人哋啦！你個前男友咁好，一定搵到個願意為佢定落嚟嘅女仔，你同個SP一齊啦！」、「錯到咁都可以反問男朋友點解可以咁對你？！你都幾搞笑喎，驚冇人養咋嘛？」、「真係好愛佢又會搵sp」、「想同男朋友結婚，但係又搵SP，不過睇你最後嗰句都似搵緊人養你，多過你鍾意你男朋友。」、「你同你男朋友一齊主要都係為咗錢，有個咁好嘅男朋友都唔好好珍惜，抵被飛，麻煩放過你男朋友」，有網民更指樓主係「精神病到出哂軌」，簡稱「精神出軌」，肉體同精神出軌！

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責任編輯︰王明芳