【山系女神】KOL君琳呻大胸的煩惱　遭問價性騷擾反被批自作孽【多圖】

▲ 網紅君琳大呻上圍豐滿煩惱。

網紅君琳於2021年底因一條行山澗水的影片而人氣急升。個子嬌小玲瓏，卻擁有驕人上圍的她，在片中穿著開胸性感小背心上身，震撼視覺成功搶盡網民焦點，被封為「山系女神」。

大胸的煩惱

最近君琳再次出動，與YouTuber艾力暢遊郊外，雖然今次未有著小背心派福利，反而大談上圍豐滿的煩惱。

別看她現時身材多驕人，原來中學時期的君琳發育遲緩，中四後期才發育：「中四完全平到一個點，初發育時成日著鬆身衫遮住，唔習慣，亦唔敢post相。去沙灘唔敢著比堅尼，會著T恤。」

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君琳續指，胸大卻成為被性騷擾的罪過，經常聽到不少難聽說話：「有時聽到男仔話被人性騷擾係自己攞嚟，都抵我，覺得係個女仔問題。」

對於性感的定義，君琳認為僅穿bra top在地鐵車廂四圍走的才是性感，她說：「好似我就咁著一件貼身T恤，咁又叫唔叫性感呢？其實唔應該怪個女仔轉頭。」

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網絡性騷擾

她直言大胸女生難挑選衣服，容易顯得身形又厚又脹，同時行樓梯特別有「負擔」：「你每日承受嘅麻煩，比如行樓梯好辛苦，著衫又好難襯，日常好煩，行樓梯都要禁撳！」

君琳更大爆遭人私訊問價「幾錢一晚」、上圍cup數之餘，有討論區更將她與生殖器官扯上關係，不過面對種種她都一笑置之得啖笑。

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