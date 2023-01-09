【330故事館】自閉症藝術家手繪我心　設計蠟燭插畫鼓勵好好擁抱自己

▲ 自閉症藝術家阿邦設計蠟燭插畫，鼓勵好好擁抱自己。

一支筆，一張白紙，不消5分鐘，阿邦便畫好一隻充滿笑容的斑點狗。「我喜歡大麥町犬，即是斑點狗。看過電影，我特意找資料了解牠們。其實牠們很忠心、忠誠。」阿邦為自閉症人士，喜歡透過畫作傳遞快樂，早前與一間設計工作室合作為香氣蠟燭設計插畫，以擁抱手勢的微笑人偶，希望大家感到溫暖的同時，亦好好擁抱自己。「自閉症對我而言像是一段山路，終有走完的一天，只是途中像拉著一隻倔强的藏獒，但沿途有美好風光相伴，也是開心的。」

▲ 完成斑點狗畫作後，阿邦更在作品上題詩。

然而，這份樂觀背後，卻有一段痛苦的人生經歷。讀幼稚園時，阿邦第一次認識了「自閉症」這三個陌生字。由於日常生活中無法理解、洞察別人的情緒與溝通，解讀能力偏弱，家人帶他看精神科醫生後診斷有自閉症情況。突如其來的消息讓一家人不知所措，亦變得事事擔心，即使知道要耐心相處，但在阿邦眼内盡是嚴苛。

阿邦時常因為家務事情與家人發生爭執，面對家人指出的問題和溝通方式，他未必都能理解，只知道情緒容易跟著有起伏，「當家人因情緒失言時，某式句子會令我不愉快。」阿邦形容，那種感覺猶如「幾千支箭射在身上」般難受。

▲ 阿邦希望自己的畫作能為別人帶來快樂和舒服感。

中學畢業後，阿邦進入田景庇護工場接受工作訓練，學習餐飲工作，至今已接受服務超過14年。在社工的輔導及陪伴下，他學習發展不同興趣，例如閲讀文學、看電影等。阿邦在一次欣賞荷蘭後印象派畫家梵高的作品時深受感觸，啟蒙他以藝術抒發情感，於是他開始四周拍攝大自然，在鏡頭下寧靜舒適的環境，也療癒著他的身心。而每當他見到喜歡的植物亦會記下來及到圖書館尋找資料認識它們，他自言這是「認識自己」的過程。

▲ 阿邦與「Mosi Mosi 無事無事研究所」合作為香氣蠟燭設計插畫，鼓勵大家好好擁抱自己。

新生會於2021年與設計工作室「Mosi Mosi 無事無事研究所」合作期間，導師在一堂繪畫班上發現阿邦對創作具獨特見解，遂邀請他加入設計「Mosi Candle」項目。於實習期4個月中，距離產品面世前的一個多月，阿邦每周會到工作室跟導師學畫畫、設計，開拓了他對藝術創作的更多思考，「設計日用品的繪畫，需要多從用家、實際需求的角度來考慮，初時想過以情侶擁抱來帶出擁抱溫暖的主題，但是單身人士卻未必有共鳴。」

經過多番修改，名為「Hug Myself」的香氣蠟燭終於出產。阿邦捧著首個自己設計插畫的作品，腦海已在想著下一次應該要如何設計得更觸動人心。「自閉症不可怕，可怕的是沒有辦法去理解它，或將它帶到好的方向發展。如慢慢聆聽自己的心、放慢脚步來思考，多些正面的想法和不要魯莽行事，這些都是自閉症帶給我的學習機會。」他緩緩地說。

新生精神康復會一直致力在社區推動復元概念，支援復元人士尋回他們自身的優勢與強項，並推廣身(3)、心(3)、靈(0)健康。新生會提供多元化的職業復康服務，並開設四間庇護工場，旨在提供特定設計的工作環境，讓精神病康復者及不同能力的殘疾人士參與多元化的工作訓練，並可獲取訓練津貼。社區融合的工作訓練促進服務使用者發揮潛能，提升自信，並透過工作融入社會。詳情歡迎瀏覽網頁：https://www.nlpra.org.hk/