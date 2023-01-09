【搶企業】陳茂波：不少龍頭創科企業和高技術初創公司積極考慮在港設國際總部或上市

▲ 財政司司長陳茂波。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波今日（9日）出席活動時透露，在全力「搶企業」和「搶人才」的政策下，最近兩個多月，不少龍頭創科企業及高技術的初創公司都積極跟我們聯繫，考慮在港設立國際總部或者是擴大它們在香港的業務規模，也有不少正在部署在香港上市。

陳茂波形容，就Web3及虛擬技術相關的金融發展而言，香港可説是正值黃金新起點，虛擬資產業在香港也正起步穩妥發展，有信心香港很快會發展出一個蓬勃的虛擬資產生態圈。



他續指，香港立足國際金融市場幾十年，並且享有良好的聲譽。在這個背景下，政府在去年十月份，一個比較合適的時間，發表《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》，讓全球從事虛擬資產業務的創新者知道香港擁抱金融創新，積極推動這個市場穩慎發展。在一再有虛擬資產交易所爆破的背景下，香港成為了優質虛擬資產企業的最佳立足點。

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責任編輯：林曉君