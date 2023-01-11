【天人永隔】新婚兩個月丈夫突猝死　妻子悲痛：前幾日身體檢查一切正常

▲ 丈夫好像預知自己會死亡。

生死有命，無法預料。馬來西亞一對剛新婚年輕夫婦，丈夫是軍人，生前身體一切正常，但突然猝死，夫妻從此天人永隔，令人心酸。

據馬來西亞媒體報道，22歲死者阿茲祖胡先，20歲妻子表示，丈夫生前健康，職業是軍人，而事發前幾天才做過身體檢查，報告顯示沒有任何健康問題，所以她不明白丈夫為何會突然猝死。

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據知，兩日在去年10月26日才結婚，不過死者在死前幾天行為有點反常，像預知自己將不久人世。妻子指他們婚後要分居兩地，最後一次見到丈夫是一個月前，當時他要放假回家鄉。當時丈夫就頻頻回頭看她，又叮囑她要到已故母親的墓前拜祭，當時她感覺丈夫樣子憂愁。

而在丈夫出事那天，兩人聊電話過後，丈夫表示自己頭痛要睡覺，期間還自言自語表示「為什麼我的血都凝固了」，但又如常地表示開玩笑，妻子不以為然，但到早上時，他收到電話丈夫不支暈倒，已經去世了。

她說:「我丈夫沒有病痛，身體也健康，出事前幾日才做了身體檢查，甚至解剖結果也顯示丈夫的健康正常。」所有到現在都沒辦法得知猝死原因。

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責任編輯︰王明芳