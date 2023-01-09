【情人節2023】北角海濱花園設港版情侶波波草園　消費+會員積分換賀年禮品

距離情人節還有1個月，北角海濱花園即日起至2023年3月15日，以「世界十大花田」日本茨城波波草園為藍本，打造新春波波花海《地膚之森》園藝裝置，並獲日本國營常陸海濱公園官方認證。

在港版草園中，參照了日式小教堂，在波波草海間築起光影教堂，周圍亦設置了水晶球隧道，並以情侶5大情景為主題，包括祈求愛情、初見、告白、拍拖以至求婚一刻，佈置園藝場景。

同場設有寵物友善餐廳推出限定版人寵同樂「波波主題美食」，並設迷你版《地膚之森》園藝裝置，方便人寵一同前往；新春期間安排了具粉紅元素的財神出巡， 市民只需穿上粉紅色服飾，即可獲贈波點揮春。另外，The Point 會員可消費換領日本直送「茨城吉祥娃娃」。

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消費換領「萌爆茨城吉祥娃娃」 預留證

上架日期：2023年1月18日，下午1時起

換領地點：北角匯1期地下顧客服務中心

換領方法：The Point 會員憑 6,000 積分換領之「預留證」及於換領當天以電子貨幣消費滿$500 (單一或組合最多兩張不同商户發出之同日消費單據)，即可獲得 「萌爆茨城吉祥娃娃」一隻。

財神出巡‧大派波點揮春

活動日期：2023年1月21日 (年三十)、1月24日 (初三) 及 1月25日 (初四)

活動時間：下午1時至4時

活動地點：北角匯一、二、三期

新春賀年禮品換領

換領日期：2023年1月13日，下午1時起

換領方法：The Point會員憑指定積分及換領當天於場內以電子貨幣消費滿指定金額 (單一或組合最多兩張同日消費單據)

可換領以下賀年禮品：

明珠海景臘味蘿蔔糕或椰汁年糕或臘味芋頭糕 (參考價: $168) 6,000 分 + 消費滿 $500

文華軒新春極品盆菜 (四位用) (參考價: HK$1,398) 50,000 分 + 消費滿 $1,000

You N me Floral 蘭花盆景 (參考價: HK$288) 3,000 分 + 消費滿 HK$1,000

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責任編輯：陳麗娜