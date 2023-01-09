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【食物安全】觀塘瑞和街糧食店牛肉含二氧化硫　食安中心跟進調查

社會 18:23 2023/01/09

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觀塘一間糧食店的新鮮牛肉被驗出禁用防腐劑二氧化硫 。

食物安全中心今天（9日）公佈，觀塘瑞和街92號地下一間新鮮糧食店，該新鮮牛肉被驗出禁用的防腐劑二氧化硫，食安中心正與涉事新鮮糧食店跟進有關違規事項。

食安中心透過恆常食物監測計劃，從觀塘瑞和街一新鮮糧食店抽取該新鮮牛肉樣本進行化驗。結果顯示，樣本含百萬分之766的二氧化硫。中心又指，二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，個別販商為使肉類色澤更鮮明，會違法在肉類中添加二氧化硫， 對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款五萬元及監禁六個月，中心會繼續跟進事件和採取適當行動。

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記者：李芷玲

食用安全 食安中心 觀塘 牛肉

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