【活得健康啲】海味乾貨保存防霉有學問　專家教用2種天然食材驅蟲

▲ 海味乾貨保存防霉有學問，專家教用2種天然食材驅蟲。

農曆新年將至，很多家庭都開始辦年貨。不過海味、乾貨保存不當，有機會發霉、變壞。TOPick請來「林記海味」負責人吳先生，分享海味儲存貼士，並教大家用2種天然食材防蟲、防霉。

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不同海味保存方法

吳先生指出，大部分海味如乾瑤柱等，都建議放入雪櫃保存，以免變壞；蠔豉、銀魚乾、蝦乾等，則需要放入冰格，以免因溫度過高導致發霉。

至於花膠、乾鮑、農產品如百合、冬菇等，擺放在室溫陰涼處即可，而儲存時可放入花椒、八角，有防蟲的作用。

另外，已浸發的海味，如花膠、鮑魚、海參等，可用密實袋裝好，放在約零下20°C的冰格，「基本上可保存1年，不會變壞」。

吳先生表示，「海味買回來時，通常已經封口，直接以原封包裝放進雪櫃便可以，用的時候再取出」，如果已經拆開包裝，則可用密實袋裝好，再放進雪櫃。

▲ 已浸發的海味，可用密實袋裝好，放在冰格保存。（林綺虹攝）

霉菌VS鹽霜

本港天氣較潮濕、翳焗，如海味的存放溫度過高，特別容易發霉。不過，很多人看到海味表面出現白點，便以為是發霉。吳先生指出，霉菌一般呈紅色或綠色，如發現海味上有白點或白色粉末，可能只是鹽霜，屬於正常現象，可放心食用。

因為海水本身有鹽分，海產經太陽曬乾，放置一段長時間後，會出現鹽霜。

吳先生表示，如發現海味有少量紅色或綠色的霉菌，可用清水和刷子冲洗，如果無法洗掉，或發霉部分太多，則建議丟棄，不要食用。

▲ 海味放置一段長時間後，會出現鹽霜，屬正常現象。（林綺虹攝）

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責任編輯：沈佩珊