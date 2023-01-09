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【兩地通關】首日三口岸近6成配額未用盡   僅5,000內地客訪港

社會 18:39 2023/01/09

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落馬洲口岸通關首日未用盡配額。（林宇翔攝）

本港及內地在昨日正式通關，每日北上及南下各設有6萬個配額；其中落馬洲支綫／福田口岸、深圳灣口岸及文錦渡各設有3.5萬、1萬及5,000個配額，每日共5萬個；其餘在機場、港珠澳大橋口岸及2個跨境客運碼頭，均不設配額，持票即可過關。不過據入境處統計，首日北上及南下均未有用盡配額，撇除機場，有28,540人次的香港居民北上內地，較前一日未通關時，多25,349人次，多近8倍。不過其中只有21,398人次經3個需要申請陸路口岸配額到內地，即只用了42.8%配額，即仍有28,602個配額未用。

按照口岸分類，最多有14,473及6,323人次經落馬洲支綫及深圳灣口岸到內地，其次港珠澳大橋有5,321人次。其中落馬洲支綫及深圳灣配額使用約41.4%及63.2%；而文錦道5,000配額，昨只有602人次，約用了12%。

若比較未開關前一日，即上周六（7日），未計機場，有3,191人次的香港居民，經深圳灣及港珠澳大橋到內地；而昨日通關後，有28,540人次的香港居民，經落馬洲支綫、深圳灣、文錦渡、港珠澳大橋及2個跨境客運碼頭到內地，多近8倍。

入境處首日通關統計人流

至於內地訪客南下，供預約的口岸包括福田口岸、深圳灣、文錦渡及港珠澳大橋口岸，分別有3.5萬個、1萬個、5,000個及1,000個，每日共5.1萬個配額。
昨首日只有5,046人次的內地客到訪，若未計機場，有2,027人次經陸路及海路來港；其中福田口岸、深圳灣、文錦渡3個陸路口岸，有1,836人次，只用了3.7%配額；有934人次及825人次經落馬洲支綫及深圳灣來港，文錦道只有77人次。

若比較前一日上周六（7日），單計深圳灣口岸已有1,879人次，已多過昨日通關後有1,836人經福田、深圳灣及文錦道口岸入境的總和。

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責任編輯：吳雋妍

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