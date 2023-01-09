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【走私新冠藥物】海關機場檢獲逾萬粒懷疑走私藥物　包括新冠口服藥物市值約60萬

社會 18:54 2023/01/09

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【走私藥物】海關機場破3宗懷疑走私藥物案，市值約60萬元，2名泰籍男被捕（海關提供）

香港海關過去兩日（7日和8日）在香港國際機場偵破3宗懷疑走私藥物案件，檢獲約1.1萬粒和約1,000毫升懷疑受管制藥物，當中包括懷疑仿製新冠口服藥，估計市值共約60萬元。

首宗案件中，海關人員1月7日在機場檢查一件從印度到港的寄艙行李時，檢獲約2,000粒和約1,000毫升懷疑受管制藥物。

翌日，海關再偵破第二和第三宗案件。海關人員在機場替兩名從泰國入境香港的男旅客清關時，於二人的手提行李中檢獲共約9,000粒懷疑受管制藥物，遂把他們拘捕，其年齡分別為27歲和40歲。上述3宗案件仍在調查中。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。此外，任何人在沒有有效許可證下進口或出口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

（海關提供）

根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。

海關提醒市民，旅客攜帶受管制藥物入境或出境，需要出示由衞生署簽發的許可證，否則可能被檢控，而有關物品亦可能被檢取。然而，若旅客在其個人隨身行李內攜帶藥物以供合理自用，可獲豁免領取許可證。

此外，若有關藥物被列為危險藥物、抗生素或第一部毒藥，亦須受《危險藥物條例》（第134章）、《抗生素條例》（第137章）或《藥劑業及毒藥條例》（第138章）規管，須獲醫生處方才可攜帶過關。

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責任編輯：陳麗娜

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