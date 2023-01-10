【農曆新年2023】太古城Miffy新年6大打卡位　設6.5米高熱氣球+300款限量精品

▲ Miffy於今個新年登陸太古城中心，即日起至2023年2月5日舉辦「春意花開」活動。（有關機構提供相片）

即將踏入兔年，來自荷蘭的兔界明星Miffy成為城中主角，今個新年登陸太古城中心，即日起至2023年2月5日舉辦「春意花開」活動，有六大賀年佈置可以同Miffy打卡，記得不要錯過「Miffy x Cityplaza 新春限定店」，出售超過300件Miffy精品，當中部分產品更是首次亮相。

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「Miffy春意花開」有6大色彩繽紛的打卡位，沿著地下的金築小路，走進擁有超過2.5萬朵鬱金香的花園，與Miffy一起展開夢幻花海之旅。首先壯觀的6.5米「Miffy幸福熱氣球」聳立於花園入口，與Miffy一同登上熱氣球約會。

▲ 與Miffy一起在花園盪韆鞦。（有關機構提供相片）

而充滿荷蘭風情的「Miffy版畫風車屋」內展出多幅Miffy作者Dick Bruna親筆簽名版畫，打卡之餘更可了解更多Miffy的成長背景同作畫理念。另一重點打卡位是與Miffy在花園一起盪韆鞦，欣賞被花海圍繞的美景。

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Miffy又會穿上賀年裝躲藏於兩邊花園不同的角落，向各位拜年拍照；記得走去桃花林圍著桃花繞圈，在Miffy的加持下，新一年必定桃花滿滿。最後與穿過兔子耳朵造型的桃花隧道，一家人迎接幸福的兔年。

打卡過後，記得去埋「Miffy x Cityplaza 新春限定店」掃貨，有超過300款精緻伴手禮，部分精品更是首次登場，無論是粉絲或入手兔年應節精品都是不二之選。

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Miffy春日抱抱會

一連五個星期六，Miffy本尊將親臨太古城中心舉辦春日抱抱會，各位粉絲們可近距離與Miffy互動，並且和Miffy在各個打卡位拍照。而Miffy除了現身於「Miffy春意花開」6大打卡位外，亦隱身於太古城中心各處，等待為你送上祝福！只要解答指定問題，就有機會免費換取Miffy「打卡迎福攻略」揮春一張。

「Miffy春意花開」活動詳情︰

日期：2023年1月6日至2月5日

地點：太古城中心2/F中庭及中橋

時間：星期一至五12nn - 9pm、星期六、日及公眾假期11am - 9pm

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責任編輯︰林綺玲