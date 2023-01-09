【搶人才】港大研究證國家人才招聘計劃有效　可吸引年輕科學家回國

▲ 世界各國政府正推出人才招聘計劃。(梁偉榮攝)

世界各國政府正推出人才招聘計劃，各地政府亦越來越相信爭奪全球人才是發展當地人力資源和推動知識型經濟的關鍵。國際知名權威學術期刊《科學》最近發布一篇由港大經管學院管理及商業策略副教授王硯波及上海交通大學史冬波博士合著的研究文章，題為「中國『青年千人計劃』是否成功招募及培養頂尖科學家」。文章研究中國「千人計劃」中的「青年千人計劃」，在招募和培養頂尖科學家方面的成效。

研究分2組分析：第一組研究「青年千人計劃」參與者的學歷和他們回國以前的科研業績；第二組研究「青年千人計劃」參與者回國後的科研業績變化，並與有資格加入「青年千人計劃」但最終沒有加入的海外同業作比較。研究發現，通過「青年千人計劃」招募的科學家普遍質素較高，一半以上來自全球百強的博士學位課程，計劃對有潛力卻缺乏研究經費在海外進行獨立研究的年輕科學家而言，極具吸引力。

研究也發現與海外同業相比，計劃參與者在回國後的研究業績提升顯著，尤其在以通訊作者身份發表論文的知識生產率提升特別大，這是由於「青年千人計劃」的科學家在中國獲得更多資金和更大的研究團隊支持，特別是在生物和化學等這些需要大量實物資產、金融資本和人力資源的領域。

研究指，在過去的30年，年輕科學家愈來愈難在歐美獲得研究經費，因此許多有能力的年輕研究人員必須在他人的實驗室工作，而不能建立自己的實驗室進行獨立研究項目，因此將為中國、香港、印度和新加坡等國家地區創造新機遇，透過制訂政策項目以招聘有潛力的年輕科學家加盟當地的研究機構。

研究又指，如中國繼續投資於高等教育和學術人才，那麼對於有意從事科學研究的內地和國際學生，中國大學相對北美或歐盟的大學的吸引力會逐漸提升。長遠而言，這可能會影響歐美目前的大學科研模式。這種影響可能在生物、化學等學術領域尤為明顯，因為這些領域的大學實驗室一般高度依賴低薪的博士後研究人員來保持他們的高生產力。

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