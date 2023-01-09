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黃碧雲「全副武裝」出冊　獄中確診險坐多一日「疫監」

政治 21:43 2023/01/09

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黃碧雲今日服刑完畢，身穿整套保護衣出獄。（黃碧雲Facebook圖片）

承認藐視罪入獄4周的民主黨前立法會議員黃碧雲，有別本港「復常」之態，今日出獄時卻「全副武裝」，她又透露，自己差點要再「坐多一日」。

黃碧雲今日在社交媒體上宣告自己服刑完畢，重獲自由，她上載多張出獄的相片，身穿整套保護衣。原來，她在出獄前4天「陽了」，雖然今早快測結果已轉為陰性，但因有5天隔離令，還欠1天，「差點又被送去竹篙灣。」幸好爭取到衞生署批准，可回家隔離，但離開時被要求穿上整套保護衣，以點對點交通被送回家。若明早快測陰性，就可正式結束隔離令。

黃碧雲指，自己入獄28日，先後搬了9次倉，冬至、平安夜、聖誕、新年，今次孤獨渡過，又透露自己被編去皮鞋廠工作，專責擦鞋，每周工作五天半，每天工作約4小時，臨走時獲200元薪金。

黃碧雲說，休息過後，又要準備47人案的官司，希望此生都不用再返羅湖了。

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撰文 : 傅流螢

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