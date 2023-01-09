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【通關安排】泰國再取消入境疫苗要求   旅行社即推優惠

社會 21:48 2023/01/09

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泰國再度宣布取消入境疫苗要求。 （資料圖片）

泰國上周宣布，要求昨日（9日）起所有到訪泰國的旅客必須出示至少接種2劑新冠疫苗證明，不過相關安排昨又急轉彎，當地宣布取消相關疫苗要求。泰國副總理兼衞生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）今日表示，由於全球有足夠的免疫保護，無必要再要求旅客出示疫苗接種證明，未打針人士將獲准在不受限制的情況下入境。泰國旅遊局今日亦澄清，去年10月1日起實施免檢疫及免疫苗要求的開關措施維持不變。泰國當局強調，歡迎來自各地旅客，不過當地維持要求所有18歲以上旅客，若來自需要檢測陰性證明的地區，入境前必須購買涵蓋在泰國治療感染新冠病毒的醫療保險。

本港旅行社縱橫遊昨午即推限時優惠，2、3月出發所有泰國團即減200元，優惠至本月14日。泰國旅遊局又表示，目標今年有2,500萬旅客人次，較去年1,150萬人次，增加1倍，亦可回復至2019年疫情前有4,000萬人次旅客的一半水平。

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責任編輯：吳雋妍

 

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