【過關需要】3歲以下幼童明起可接受核酸檢測　由社區檢測中心醫護評估嬰兒是否適合拭子採樣

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂（左一）今（9日）到訪設於土瓜灣體育館的社區檢測中心。（政府提供）

政府今（9日）宣布，因應過關需要，在評估運作經驗後，社區檢測中心或檢測站會由明日起把服務擴展至三歲以下幼童，即除個別可能不適合進行呼吸道樣本採樣的人士外，包括三歲以下幼童在內的其他人士均可在社區檢測中心或檢測站由專業人員為其採集拭子樣本進行檢測。如有需要，社區檢測中心或檢測站的醫護人員會評估個別人士，特別是一歲以下的嬰兒，是否適合進行拭子採樣，以確保採樣程序是在安全情況下進行。

另外，醫務衞生局局長盧寵茂今到訪設於土瓜灣體育館的社區檢測中心，他表示，上周五起，全港社區檢測中心或檢測站每日平均進行超過2.5萬個自費核酸檢測，現時檢測能力仍然充足，又指政府會繼續密切留意檢測需求，與各檢測商保持溝通，根據實際情況就檢測設施的數目和開放時間作相應調整，在有需要時進一步提升檢測能力。

盧寵茂亦指，雖然安心出行系統停止運作，但建議市民可繼續使用程式內的檢測登記碼，除了可確保登記資料準確外，檢測過程亦會更為順暢快捷。而截至今日下午六時，全港社區檢測中心或檢測站未來三天每天平均仍有約10萬個預約名額。

民建聯立法會議員顏汶羽在社交平台中表示，很高興局方迅速回應市民需要，真正做到「切實排解民生憂難」。

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責任編輯：黃小冰