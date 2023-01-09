【兩地通關】楊永杰內地回港做核酸兩度「撲空」　建議市民善用微信小程式（附攻略）

▲ 楊永杰分享在內地做核酸檢測的過程。（楊永杰Facebook短片截圖）

九龍中立法會議員楊永杰分享隔日往返兩地的實況，他指自己在內地做核酸時兩度「撲空」，又分享經驗，指可用微信小程式查詢核酸檢測服務的機構及採樣點，以及查看核酸結果。

兩地本月8日有限度通關，楊永杰今日在社交媒體分享自己實測隔日往返兩地的實況。他昨日由港珠澳大橋乘搭金巴前往珠海，今日看到網站說，在珠海高新區人民醫院可做核酸，但到醫院後職員卻說沒得做，於是今日1點左右，再由醫院去金鼎文化廣場的核酸檢測區，發現再次白行一趟，因該處開放時段為上午8點至12點及下午3點至7點。

不過他表示，相對香港做核酸需要150元，內地做核酸則只需13元，可選擇以鼻腔拭子或咽喉拭子採樣。

楊永杰分享道，若在內地做核酸，可透過微信上的「國務院客戶端小程序」中查詢內地不同省市提供核酸檢測服務的機構及採樣點，提醒大家最好先致電該點查詢是否仍提供服務，免白走一趟，然後使用小程式內的「粵核酸」，內附檢酸檢測碼進入採樣點採樣，報告會於12小時後收到，核酸結果可在「粵省事」查看，以此結果回港便可。

工聯會今日亦在社交平台上載內地港人核酸檢測攻略，包括︰

1. 致電當地的政務熱綫「12345」查詢。例如致電廣州市政務熱綫則需要加上「020」區號，深圳則加上「0755」區號；或 2. 通過微信搜索︰「核酸檢測點」或國務院客戶端小程序、粵省事小程序等方式查詢就近位置的核酸檢測點；或 3. 通過網站︰國家政務服務平台全國核酸檢測機構查詢網頁或者《本地寶》網頁核酸檢測機構查詢所在城市的核酸檢測點。

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責任編輯：關景騰