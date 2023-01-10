【過關爭議】3歲以下兒童過關要核酸檢測？　立法會議員批醫衞局發放誤導訊息！促澄清！

醫務衞生局在9日晚上發出新聞公告，稱「因應過關需要」，宣布3歲以下兒童「可以」在檢測中心進行核酸檢測。立法會議員張欣宇10日凌晨在社交網站發文批評醫衞局訊息誤導，並強調現時3歲以下嬰幼兒過關根本毋需出示核酸紀錄，要求當局盡快澄清。

張欣宇指出香港入境要求已白紙黑字寫明，核酸要求只適用於3歲以上從內地、澳門或台灣的抵港人士；同時，早在去年11月，國家衛健委和國家疾控局已經宣佈，3歲以下嬰幼兒等特殊人群可免予查驗核酸檢測陰性證明。

張欣宇指出，自1月8日內地和香港實施免隔離通關安排後，兩地口岸的工作人員均不會要求3歲以下嬰幼兒出示核酸紀錄。不僅深圳口岸辦在公開回應查詢中確認過此項安排，特區政府同樣也反覆確認，香港口岸人員不會要求3歲以下兒童出示核酸紀錄。

因此，他認為醫衞局9日晚上發出的公告，對即將準備出行的家庭造成了巨大的混亂，並質疑說：

- 檢測中心可以做，是不是就代表過關時需要做？

- 如果不需要做，為何不說明，更特別強調「為入境內地」？

他勸喻政府盡快澄清，勿要讓市民承受不必要的麻煩和無謂的忐忑不安，「更不能朝令夕改， 突然改為查驗，令到明天和隨後準備出行的家庭旅客無所適從！」

【過關需要】3歲以下幼童明起可接受核酸檢測 由社區檢測中心醫護評估嬰兒是否適合拭子採樣

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責任編輯 李志強