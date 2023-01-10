【兔年開工吉日】曆法專家蔡伯勵傳人蔡興華師傅精選　兔年開工吉日吉時大全【內附詳情】

兔氣揚眉。經歷3年新冠肆虐，百般滋味在心得，在2023年兔年將至之前，內地迎來了通關的消息，復常之苗頭初現，可喜可賀，冀望今年「虎」盡甘來，祝願全球各地回復正常，一切否極泰來。正所謂「一年之計在開工」，癸卯兔年揀個開工吉日吉時，兔年做事寧舍精神爽利。TOPick請教堪輿曆法專家蔡伯勵傳人蔡興華師傅，今年，蔡師傅精選兔年開市兔年開工吉日吉時，係時候揀番個兔年好日子，喜迎兔年行大運。

2023兔年大年初一1月22日是周日，故新春假期放至年初四（星期三），大部分打工仔正式開工日為年初五（1月26日），兔年首日開工要順順利利，但查《通勝》，此日並非吉日，是「歲破日」，咁就茲事體大，點解救？

TOPick向玄學家蔡興華師傅請教，蔡師傅說，初五甲申日為「歲破日」，當日沖屬虎生肖，用此日開工，全年會辛苦一點。若能延長新春假期，可選初六（1月27日）吉日開工，是日為乙酉日，但肖兔勿用。

年初六是開工吉日

如前所述，年初六開工，是新正頭最佳的開工吉日，初六是「成日」，成日就是成功的日子，表示諸事皆順。適宜嫁娶、搬遷、出行、立約及入學等。當日的辰時（早上7時半至9時半）、午時（早上11時半至下午1時半）是吉時，各位精神滿滿晨早回公司迎春接福，同事互道恭喜一番，全年順順利利，兔氣揚眉。

▲ 大部分打工仔正式開工日為年初五（1月26日），兔年首日開工要順順利利，但查《通勝》，此日並非吉日，是「歲破日」。（Elenor攝）

然而，難得有周末連假，不少打工仔都會攞多兩日假，放埋星期四及五自製連周末的新春長假，如此無心插柳，卻剛剛迎來新春假後首個星期一的開工吉日——年初九（1月30日），凡事開個靚頭，必定順順利利、全年好運。惟此日為戊子日，肖馬的朋友忌用。當日吉時包括：辰巳時（早上7時半至11時半）。

此外，2月1日（年十一日）亦是另一個開工大吉日，是日為「除日」，除日有去舊迎新之意，吉時包括：辰巳午時（早上7時半至下午1時半），惟此日是庚寅日，肖猴勿用。

兔年開市開工吉日吉時

蔡興華師傅精選癸卯兔年開工吉日吉時：

吉日 吉時 勿用生肖 年初六乙酉日（1月27日星期五） 辰、午（早上7時半至9時半及早上11時半至下午1時半） 卯年肖兔 初九戊子日（1月30日星期一） 辰、巳（早上7時半至11時半） 午年肖馬 十一庚寅日（2月1日星期三） 辰、巳、午（早上7時半至下午1時半） 申年肖猴 十二辛卯日（2月2日星期四） 辰、巳、午 （早上7時半至下午1時半） 酉年肖雞 十五甲午日（2月5日星期日） 辰、巳、未（早上7時半至11時半及下午1時半至3時半） 子年肖鼠 十九戊戌日（2月9日星期四） 巳、午、未（早上9時半至下午3時半） 辰年肖龍 二十己亥日（2月10日星期五） 辰、午、未（早上7時半至9時半及早上11時半至下午3時半） 巳年肖蛇 廿四癸卯日（2月14日星期二） 辰、巳、午（早上7時半至下午1時半） 酉年肖雞

編輯：葉翠華