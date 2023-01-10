【兔年開工吉日】曆法專家蔡伯勵傳人蔡興華師傅精選 兔年開工吉日吉時大全【內附詳情】
兔氣揚眉。經歷3年新冠肆虐，百般滋味在心得，在2023年兔年將至之前，內地迎來了通關的消息，復常之苗頭初現，可喜可賀，冀望今年「虎」盡甘來，祝願全球各地回復正常，一切否極泰來。正所謂「一年之計在開工」，癸卯兔年揀個開工吉日吉時，兔年做事寧舍精神爽利。TOPick請教堪輿曆法專家蔡伯勵傳人蔡興華師傅，今年，蔡師傅精選兔年開市兔年開工吉日吉時，係時候揀番個兔年好日子，喜迎兔年行大運。
2023兔年大年初一1月22日是周日，故新春假期放至年初四（星期三），大部分打工仔正式開工日為年初五（1月26日），兔年首日開工要順順利利，但查《通勝》，此日並非吉日，是「歲破日」，咁就茲事體大，點解救？
TOPick向玄學家蔡興華師傅請教，蔡師傅說，初五甲申日為「歲破日」，當日沖屬虎生肖，用此日開工，全年會辛苦一點。若能延長新春假期，可選初六（1月27日）吉日開工，是日為乙酉日，但肖兔勿用。
年初六是開工吉日
如前所述，年初六開工，是新正頭最佳的開工吉日，初六是「成日」，成日就是成功的日子，表示諸事皆順。適宜嫁娶、搬遷、出行、立約及入學等。當日的辰時（早上7時半至9時半）、午時（早上11時半至下午1時半）是吉時，各位精神滿滿晨早回公司迎春接福，同事互道恭喜一番，全年順順利利，兔氣揚眉。
然而，難得有周末連假，不少打工仔都會攞多兩日假，放埋星期四及五自製連周末的新春長假，如此無心插柳，卻剛剛迎來新春假後首個星期一的開工吉日——年初九（1月30日），凡事開個靚頭，必定順順利利、全年好運。惟此日為戊子日，肖馬的朋友忌用。當日吉時包括：辰巳時（早上7時半至11時半）。
此外，2月1日（年十一日）亦是另一個開工大吉日，是日為「除日」，除日有去舊迎新之意，吉時包括：辰巳午時（早上7時半至下午1時半），惟此日是庚寅日，肖猴勿用。
兔年開市開工吉日吉時
蔡興華師傅精選癸卯兔年開工吉日吉時：
|吉日
|吉時
|勿用生肖
|年初六乙酉日（1月27日星期五）
|辰、午（早上7時半至9時半及早上11時半至下午1時半）
|卯年肖兔
|初九戊子日（1月30日星期一）
|辰、巳（早上7時半至11時半）
|午年肖馬
|十一庚寅日（2月1日星期三）
|辰、巳、午（早上7時半至下午1時半）
|申年肖猴
|十二辛卯日（2月2日星期四）
|辰、巳、午 （早上7時半至下午1時半）
|酉年肖雞
|十五甲午日（2月5日星期日）
|辰、巳、未（早上7時半至11時半及下午1時半至3時半）
|子年肖鼠
|十九戊戌日（2月9日星期四）
|巳、午、未（早上9時半至下午3時半）
|辰年肖龍
|二十己亥日（2月10日星期五）
|辰、午、未（早上7時半至9時半及早上11時半至下午3時半）
|巳年肖蛇
|廿四癸卯日（2月14日星期二）
|辰、巳、午（早上7時半至下午1時半）
|酉年肖雞
編輯：葉翠華