【過關爭議】政府澄清入境內地3歲以下幼童須持核酸陰性證明　內地來港幼童則無須核酸

▲ 政府澄清入境內地3歲以下幼童須持核酸陰性證明。（資料圖片）

醫務衞生局昨日（9日）晚上發出新聞公告，稱「因應過關需要」，宣布3歲以下兒童「可以」在檢測中心進行核酸檢測。立法會議員張欣宇10日凌晨在社交網站發文批評醫衞局訊息誤導，要求當局盡快澄清。詳請即看：【下一頁】

政府發言人今日（10日）澄清，根據國務院聯防聯控機制，所有從香港入境內地的人士，須持出行前48小時內進行的新冠核酸檢測陰性結果，方可進入內地。有關的入境核酸檢測要求並無豁免任何類別的人士，包括3歲以下幼童。因此，擬北上入境內地的3歲以下幼童同樣須持有核酸檢測陰性結果證明。

由今日起，巿民可帶同幼童前往各區的社區檢測中心或檢測站，由專業人員為幼童採集「咽喉拭子」樣本進行相關的自費核酸檢測。

就在香港進行、作前往內地之用的核酸檢測而言，有關檢測應符合以下要求：

檢測須於航班預定起飛時間（從機場入境內地者）或抵埗時間（從其他口岸入境內地者）前48小時內進行

檢測樣本須為專人採集的「咽喉拭子」、「鼻咽拭子」或「鼻腔和咽喉合併拭子」；以及

檢測結果必須為陰性，而有關報告須由香港特區政府認可進行2019冠狀病毒病反轉錄聚合酶連鎖反應檢測的本地醫療檢測機構（包括各區的社區檢測中心或檢測站）發出

至於從內地或其他任何地區來港的3歲以下幼童，香港特區政府已對他們豁免相關要求。換言之，從內地來港的3歲以下幼童在來港前無須進行核酸檢測，也可以跨境來港。

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記者：黃穎津