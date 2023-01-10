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【兩地通關】李家超：計劃與藥廠商討購藥需有「自律性限制」　香港核酸檢測價錢已比以前低【不斷更新】

社會 09:41 2023/01/10

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行政長官李家超。（馮漢柱攝）

行政長官李家超今日（10日）出席行會前見記者。

【09:55】

李家超表示，兩地核酸有不同價格，但要看不同地方本身條件及營運要求，現時香港檢測價錢已比以前低，但當局亦正與有關供應商探討問題。至於會否改變檢測要求，他指這要得到兩地政府同意。而現時核酸是對疫情防控而言是一道有效屏障，確保兩地離境人士都不會是感染者，以後會審視情況，檢視是否有調校空間。

至於高鐵通車方面，李家超指正爭取在下周日（15日）看是否可開通，當局亦已為高鐵營運做準備，包括口岸方面的人手。

【09:45】

現時內地CT值35為陰性，為香港CT值40才能被列為陰性。李家超指醫衞局正與不同化驗所溝通，統一標準，當局亦正與內地有關部門保持溝通。他又補充，現時問題主要是內地單位針對香港發出的檢疫報告是否屬陰性，故港府正針對「陰性結果」的說明與不同實驗室尋求共識。

另有關入境內地的3歲以下幼童同樣須持有核酸檢測陰性，李家超指內地未與香港一樣有豁免，他指已與內地部門商討，香港檢測承辦商亦同意提供為3歲以下幼童的檢測服務。

現時市面退燒藥有缺貨情況。他又指公營醫療系統藥物供應充足，其中包括退燒藥。對於市面情況，當局會留意情況，正計劃與提供藥物予藥房的藥廠尋求可行方法，在藥房內購買某一類藥物實施「自律性限制」，亦存在以立法手段限制的可能，但他希望盡量可和藥廠及藥房達成協議。

【09:35】

李家超表示，過去兩日通關後，口岸運作暢順，未來兩、三日由香港往內地的每日預約人數仍有3、4成名額，最受歡迎的年廿九仍有少量空餘，其次為年廿八、年三十。他指現時8星期內，預約過關名額只使用約17%名額，說明5萬限額符合實際需要。當局會審視是否有調校空間。

李家超又指，通關代表香港作為國際都市，背靠內地聯通世界，香港再開新篇，有提振經濟作用。

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記者：黃穎津

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