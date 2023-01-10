【家庭難題】歷丈夫病逝女兒患抑鬱症雙重打擊　港媽掙扎應否辭職照顧憂經濟壓力

▲ 面對丈夫病逝及女兒患抑鬱症，有港媽掙扎應否辭職照顧。

喪親的傷痛需時療癒，並非一朝一夕就能走出陰霾。一名港媽日前於網上討論區分享自己的家庭故事，丈夫病逝加上女兒患上抑鬱症，雙重打擊下，令她掙扎應否辭職投放更多時間在家庭，好好照顧女兒，卻又擔心經濟出現問題。

該名港媽昨日（9日）於「親子王國討論區」，以「如果你地係我,會辭職嗎?」為題發帖文表示，丈夫近年因病離世，她獨力撫養兩名女兒，現時她們分別就讀高中及大學一年級。而她有一份需輪班的全職工作，5天工作，月入約3萬，不用供樓。她工作忙碌，經常要帶工作回家做。

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欲留家照顧患病細女

港媽指細女自去年10月開始，可能因學業及受爸爸離世打擊，不幸患上抑鬱症，恢復實體課後，間中返學早退又請假，持續情緒低落。由於她要返家，平日只有細女獨自在家，待大女放學回家看顧妹妹。她只好偶爾請假一兩日在家陪伴細女，跟她外出吃飯、行山。她現在面對難題︰

掙扎緊好唔好resign（辭職）放多些時間喺家庭度……先生留俾我哋嘅暫時夠生活兩三年左右，我擔心之後經濟問題。

她預計如幾年後重返職場，難以再有現時人工。她曾與兩女兒談及辭職一事，她們不想媽媽辭職，因「之後會成日留喺屋企『睇住』佢哋，反而令佢哋有壓力」。

網民︰唔做時到你抑鬱

網民媽媽們紛紛給予意見，大多認為港媽需要錢養家，不宜貿然辭職，而且女兒患抑鬱症，看醫生甚至專科治療亦花費不少，還是繼續工作有收入為妙。有網民表示，「一離職後再搵唔到工，坐食山崩風險太大」、「唔做時到你抑鬱」、「你需要錢，千祈唔好唔做」。

此外，有網民建議她可以考慮轉工，或與公司商議可否在家工作，「試下一星期如3日在家工作」、「短期內有冇no pay leave或彈性工作」、「攞多少少假陪下個女」。另有網民提議她找學校社工幫忙。

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責任編輯︰王明芳