【奢華品牌】Gucci農曆兔年別注　噴漆塗鴉靈兔圖案限定上架

▲ Gucci在尖沙咀店內增設兔年Pop up shop。（圖片品牌提供）

今天的中國作為全球時裝其中一個最重要的市場，來到傳統中國最重要的一個節日農曆新年，時裝品牌們自然不容小覷，紛紛推出別注版，而來到今年「癸卯兔年」又豈會例外，哪怕新年其實只得幾日，不少兔年系列均是大埋頭製作，其中的一個表表者正是大家熟悉的Gucci。

Gucci的兔年別注系列可謂一網打盡，系列覆蓋的產品包括服裝、手袋、鞋履、配飾、珠寶和腕錶，當中在產品上出現的兔子圖案以不同姿態出現，例如針織圖案，印花、刺繡布章，又或是以噴漆G-Timeless腕錶上的噴漆圖案。

男女裝方面，是一貫創作總監Alessandro Michele的大膽用色的幾何圖案印花產品。至於鞋履方面，較突出的當然是踭上的兔耳朵造型蝴蝶結及休閒鞋選用的抓毛素材，生動地捕捉兔子的特徵。



▲ G Timeless手錶。（$9,000/圖片品牌提供）

▲ GG monogram tote bag。（$19,500/圖片品牌提供）

▲ Gucci Interlocking G loafer皮鞋。（$9,500/圖片品牌提供）

▲ 左）外套$13,000、褲$11,000、右）背心$14,000、褲售價待定。（圖片品牌提供）

▲ GG Monogram織帶條紋背囊。（$25,800/圖片品牌提供）

▲ 冷衫$22,200、褲$12,300。（圖片品牌提供）

▲ Gucci Dans Le Vert'印花手提袋。（$22,800/圖片品牌提供）



而女生們最是看重的手袋，則包括特別版的經典Gucci Diana手提袋，飾有人手上色的條紋；而Gucci Horsebit 1955肩袋則換上exotic leather、呢絨和飾釘，而不得不提的是部分手袋圖案沒有兔子圖案影蹤，免卻了兔年過後再用上時的尷尬。

記者：何偉雄