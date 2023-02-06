華永會成立110周年 傳承前賢創新篇

作為本港最具規模的私人墳場營運機構之一，華人永遠墳場管理委員會（下稱華永會）自1913年創立以來，除了致力以非牟利形式營運、管理及發展轄下4個墳場，更積極透過生命教育推動慈善工作，鼓勵大眾在認識生命、珍惜生命的同時，建構閃亮人生。

想知道創立至今110年的華永會何以積極推動生命教育和孝善文化，不如就由華永會外部事務委員會主席陳博智（Jonathan）跟大家娓娓道來。

成立110年 見證華人「落地生根、以港為家」



在政府和相關機構的教育及推廣下，近年不少人會在生前預先規劃身後的安排，但大家可曾想過，原來在上世紀的香港，華人並沒有永久墓地？「19世紀末的香港，華人並沒有永久墓地，相關墳場只屬臨時性質。有見及此，18位華人領袖於1911年向政府爭取為本港華人提供永久墓地。直至1913年，政府終撥出香港仔的部分土地，興建首個無宗教背景的華人永久性墳場。」陳博智形容，有關安排在香港華人發展史中意義重大。

「香港仔華人永遠墳場乃華永會轄下首個啟用的墳場，它見證昔日移居香港的華人在本港『落地生根、以港為家』，打破死後骨殖須歸葬故鄉這種『落葉歸根』的傳統思維，亦反映當時香港華人社會地位的提升。」陳博智表示，華永會服務香港市民至今已110年，時至今日，除了香港仔華人永遠墳場外，同時亦負責營運、管理及發展分別位於荃灣、柴灣及將軍澳的華人永遠墳場，為市民提供收費合理以至免費的墳場設施。

▲ 陳博智認為，華永會的服務與生命教育能互為表裏，透過協同及漣漪效應，不斷擴闊受惠範圍。

超越設施管理者角色 推動各類慈善項目



或者，在一般人心目中，死亡乃生命的終結，但陳博智指出，華永會深信生命的精神和價值不應止於離世，當中值得頌揚的事跡和親友間的情意同樣值得承傳與懷念。「因此華永會近年全面及有序地革新，改變墳場以往予人冰冷、灰暗及死亡的印象，同時確立『永懷人生』和『善亮人生』兩大理念，發展方向不再限於傳統框架及範疇，超越了墳場設施管理者的角色，以『正向人生』為主導，成為積極推廣生命教育及優秀中華孝善文化的公共社會事業，惠及香港社群。」

陳博智透露，自1991年起，華永會推出「年度慈善捐款計劃」，資助及推動香港各類慈善項目，至今已資助本地非牟利團體推行約3,500個慈善項目，受惠人次數以百萬計，累計捐獻金額更超過11億港元。而去年更在新城廣播主辦的「香港回歸25周年企業貢獻大獎」中獲獎，肯定了華永會對香港發展及社會公益事務所作出的貢獻。

優化墳場設施服務 灌輸正向生命元素



事實上，為鼓勵市民特別是年青人認識、探索及珍惜生命，建構更閃亮和燦爛的人生，華永會刻意在墳場設施的設計、色彩運用及佈局上融入人性化的理念和正向生命元素，包括在將軍澳墳場建設「人生月台」園區，並於墳場繪畫色彩鮮明的大型壁畫，令園內充滿生命氣息。

「為方便行動不便人士掃墓，我們首創免費電動高爾夫球車接載服務。而為向遺體、器官及組織捐贈者致敬，我們亦於『人生月台』園區設置4個撒放骨灰協作計劃專區，包括『無言老師』、『大體老師』、『大愛恩人』，以及全港首創為眼部組織捐贈者而設的『光明天使』撒放骨灰計劃。」除了持續優化各墳場內的設施外，陳博智指出，華永會亦積極與不同的慈善機構合作推動生命教育。

▲ 「人生月台」園區設置4個撒放骨灰協作計劃專區，包括「無言老師」、「大體老師」、「大愛恩人」，以及「光明天使」。

積極扮演推手 發揮漣漪推廣效應



陳博智補充道：「例如我們曾與循道衞理優質生命教育中心製作教材套及一系列正向思維動畫和人物故事影片，免費提供予中小學生及教師使用，期望他們於人生不同境況中繼續追求美好人生，成就自我。」此外，華永會亦積極扮演推手，聯繫不同的慈善組織，透過相互合作發揮協同及漣漪推廣效應，不斷擴闊受惠範圍。「例如我們促成慈善機構『身前行動』與香港聖公會、保良局及聖雅各福群會合作，向其學校及單位演出生命教育巡迴話劇，帶出正向人生理念的訊息。」

▲ 華永會與循道衞理優質生命教育中心製作教材套，及一系列正向思維動畫和人物故事影片，免費提供予中小學生及教師使用。

除了鼓勵市民建立正向人生以外，華永會又着力推廣孝和善，並特別設計了崇孝（孝仔）及揚善（善兒）兩位宣傳大使，分別突顯「永懷人生」及「善亮人生」的理念。「近年，我們還與新界區體育總會合辦『華永跳繩及德育推廣計劃』，並在當中加入德育約章，透過學校及社區網絡，達致普及運動，社區共融。」陳博智說。

▲ 宣傳大使崇孝（孝仔）（右）和揚善（善兒）宣揚華永會「永懷人生」及「善亮人生」的理念。

▲ 華永會與新界區體育總會合辦「華永跳繩及德育推廣計劃」，並在當中加入德育約章，達致普及運動，社區共融。

繼續促進各界交流 為社會注入正能量



2023年正值華永會創立110周年，談及慶祝活動與未來發展時，陳博智透露該會除為110周年設計了標誌和標語外，更創作了會歌「永善人生」，當中融合華永會「永懷人生」及「善亮人生」兩大理念，鼓勵市民以積極態度面對人生，不怕困境，共同為社會出力。

「展望將來，我們會繼續承傳過去百多年前賢的努力建樹和成就，並以創新的精神延續華永會對社會的貢獻，一方面不斷求進，用心改善墳場設施及服務，以資訊科技構思新設施設計及運作模式，提升服務水平；另一方面會繼續扮演推動者角色，積極促進更多機構的交流合作，大力推動與生命教育相關的慈善工作，繼續深化項目及擴闊受惠者的層面。」陳博智亦期望，透過110周年相關的連串活動和推廣，能讓廣大市民更深入認識華永會的工作以及理念，從而一起以生命影響生命，為社會注入更多正能量。

華永會「永懷人生」：www.bmcpc.org.hk

華永會「善亮人生」：www.bmcpc-shine.org.hk

（特約）