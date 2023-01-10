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【屯門娜娜】董幸兒成人妻Happy伯到賀　屯門娜娜歷網暴多年獲丈夫發文護妻

娛樂 11:35 2023/01/10

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熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

「屯門娜娜」董幸兒獲丈夫出言保護。

「屯門娜娜」董幸兒剛剛出嫁並成為各大媒體的討論熱點，屯門娜娜過去曾歷多年網暴，其丈夫Dick發文護妻希望大家能送上最真誠的祝福給她。

屯門娜娜結婚嫁靚仔　鐵粉HAPPY伯到賀向女神送祝福

最新影片：Gillian、Kyle專訪

丈夫護妻

Dick於FB分享結婚影片，並寫道：

屯門娜娜大婚之喜 希望各位給于最真誠的祝福給她 帶有色眼鏡的人可以先自己看一看自己 可能你會發現自己自愧不如 做自己喜歡的事 
追夢 再找到自己真正的另一半 來之不易 經歷這麼多年網暴 負面新聞 也可以坦言相對 現在進入另一個人生階段 新的道路濶步而過 
一切將會更好 happy wedding
#屯門娜娜
#娜娜

【中年好聲音】屯門娜娜忘詞評判肥媽皺眉擰頭　董幸兒首集登場即被淘汰

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參加《中年好聲音》

曾於屯門廣場表演跳唱並獲鐵粉Happy伯支持的屯門娜娜一直成為網上熱話焦點，她早前參加TVB節目《中年好聲音》，亦獲Happy伯等一班男粉絲赴電視城支持，更向娜娜送上利是作打賞。

屯門娜娜成人妻

雖然屯門娜娜在《中年好聲音》表現不理想，更被評判肥媽批評唱功，不過事業失意愛情得意，娜娜如今已找到真命天子在日前結婚，可喜可賀。

已成人妻的屯門娜娜繼續成為網民的討論熱話，其丈夫Dick隨即發帖文護妻，Sweet到爆！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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