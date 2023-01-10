【農曆新年2023】6款中高檔拜年禮物推介 　Lady M+COVA+龍島得體禮盒

▲ Lady M的賀年禮盒賣相精緻，女生見到必定喜歡。

距離農曆新年還有一個多星期，拜年禮盒是時候要預備，精選以下多款禮品，全部都賣相精緻，食品包括有曲奇、糖果及朱古力等，必定給收禮者無限驚喜。

1. My Melody 新春糖果禮盒（$688 ，Lady M )

別致的糖果禮盒以活潑俏皮的My Melody為主題，加上喜慶紅色櫥櫃造型，可愛度十足。禮盒的外形呈拱型設計，燙上貴氣典雅的金色品牌標誌及簡約綫條，而頂部的My Melody 則以立體鏤空呈現，並配以小花朵，瞬間少女心爆發。

禮盒透明櫥窗內的抽屜藴藏6款品牌新年限定的Lady M Bon Bon 糖果和朱古力系列，包括柑橘朱古力、梅子朱古力、脆皮餅乾朱古力、荔枝朱古力、抹茶白朱古力及覆盆子啫喱軟糖。

而最底層的抽屜擺放了My Melody 利市封，倍添節日氣氛。（電話︰3956 1494）

▲ Lady M的賀年禮盒賣相精緻，女生見到必定喜歡。

2. 8盒裝新年糖果禮盒 （$688，Sugarfina）

禮盒以立體視窗造型設計，印上燙金效果的剪紙呈視桃花及醒獅的圖案，建構出古色古香卻不失現代感的精美設計。

盒內共有8盒糖果及朱古力，包括蓮花造型荔枝軟糖、 柑橘造型軟糖、金色牛奶朱古力及綠茶杏仁朱古力等。（電話︰2116 4688）

▲ Sugarfina

3. Fire Cracker朱古力（$368/枝、$768/1對，COVA）

想簡約一點，可以選擇以炮仗作造型的朱古力禮盒，裏面載滿COVA的經典金磚榛子朱古力，寓意財源滾滾來。（電話︰2832 9008）

▲ COVA

4. 茶敘宴會之茶（$388 /110克，Tea WG）

風格奇趣而時尚的粉綠色茶罐，以華麗金色及中式建築裝飾牌坊圖案點綴，加上兔仔的玩味造型，絕為是送禮佳品。罐內是以綠茶融入呍呢嗱與莓果香甜風味，清透芬芳的茶湯，無論搭配賀年鹹點或甜食都同樣適合。 （電話︰2725 6930）

▲ Tea WG

5. 春日初綻新春尊貴禮盒（$738/盒，龍島）

打開禮子隨即展示立體扇形裝飾，寓意新一年鴻圖大展。禮盒中央有9款不同口味的龍島手工朱古力，集齊經典與節慶之選。左右兩側則有曲奇及千層酥，今年特別加入新春限定的幸福朱古力曲奇及平安朱古力曲奇，造型精緻，別具祝福心意。此外更有新推出的鳥結糖，清新果肉融合香甜奶香，令人回味無窮。（電話︰2530 9557）

▲ 龍島

6. 爆竹迎春舞獅禮盒（$398，當文歷餅店 by Dominique Ansel）

禮盒以華麗的紅色做主調，上層的兔子表演傳統的舞龍舞獅，趣致可愛。

盒內有6顆手工製作的軟心朱古力，包括以典雅寶石祖母綠色作點綴的開心果紅莓黑朱古力、貴氣的黑芝麻牛奶朱古力，以及花朵形狀的紅棗牛油蛋糕，寓意花開富貴。

禮盒內另一樣重點是本地製造並以獨立真空包裝的紫米紅米合桃糖年糕，糕點淡淡的紫米香加上香甜軟糯的口感，相當吸引。（電話︰3482 7735）

▲ 當文歷餅店 by Dominique Ansel

撰文：招美寶