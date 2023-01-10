【新冠疫苗】醫療集團料有旅行團特意來港打針　多人接種或提供優惠

▲ 醫療集團料有旅行團特意來港打針，多人接種或提供優惠。（資料圖片）

隨着香港與內地恢復通關，香港多間私營醫療機構陸續推出收費服務，為非本地居民接種復必泰二價新冠疫苗。尚至醫療集團醫務總監郭寶賢今日（10日）在電台節目上表示，現時主要是在港的非本地居民預約打針，另外亦有旅遊、保險公司、酒店等為顧客查詢接種安排，數量數以百計，相信會有公司安排旅行團專門來港打針。

郭寶賢稱，集團使用的二價疫苗由藥廠直接提供，由於是自費，並不屬於香港政府的接種計劃，故不擔心供應。但他指出，由於疫苗需要保持在冷凍環境，否則便會不穩定，而到港後便須將其解凍至2至8度置於雪櫃，並要於1個月內使用，為確保不浪費疫苗，因此打針人士需要預約，按人數下訂單。

被問及一次多人接種會否提供優惠，郭寶賢則表示，針藥可分6針接種，換言之，開一針便要有6個客人，如當日未能全部接種，剩下的疫苗便會浪費，因此需要預約人數，所以有公司會視乎人數提供折扣。

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記者：黃穎津