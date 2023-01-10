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【本地遊】香港4大觀賞落羽松熱點 濕地公園拍出天空之鏡最吸睛【內附交通】

休閒消費 11:25 2023/01/10

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香港濕地公園的落羽松，成打卡熱點，巧花心思，可拍出天空之鏡。

愛好攝影及植物的朋友，近日一定很忙，因為橙橙紅紅的落羽松正在香港各處盛開，而地點由天水圍到中大到粉嶺及荔枝角公園都有。

天水圍的香港濕地公園，現在連平日都人頭湧湧，售票處起碼要排15分鐘才能進場。大家的焦點當然是那一片橙黃的落羽松，所以在公園內的「演替之路」上，打卡者眾。

落羽松是落葉喬木，喜歡河邊及沼澤等潮濕生境。樹幹外形堅廷壯麗，呈條形的羽狀葉在秋冬會轉為橙黃色。

交通：乘搭屯馬綫去到天水圍站，轉輕鐵至天秀站下車。

濕地公園也可以出現天空之鏡。（攝影:Clara）

其他觀賞落雨杉地點

１.中文大學未圓湖

雖然最近的焦點都落在那盛開的銀杏樹上，但由於不像香港濕地公園要遠觀，可以近攝，不用長鏡也可以拍到七彩繽紛的落羽松。

交通：東鐵綫大學站出口，向校巴方向走，過對面馬路便是未圓湖

２.荔枝角公園

落羽松集中在荔枝角公園內的「嶺南之風」內，雖然只有數棵，但配合小橋流水，有另一番美態。

交通：美孚港鐵站D出口，轉左經橋下行人通道直達

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３.粉嶺流水響

粉嶺流水響落羽松的景致，有點像濕地公園，但多了行山feel，人流亦多，但同樣可以近觀拍個夠。

交通：在粉嶺港鐵站乘坐52B小巴，於流水響道與鶴藪道的交滙處下車，沿流水響道步行至流水響水塘郊野公園入口。

記者：何小雲

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