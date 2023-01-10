【危險行為】兩青年玩Parkour跳上輕鐵頂「遊車河」　拍片狂呼：為你哋介紹屯門夜景

▲ 兩青年玩Parkour屯門跳輕鐵車頂，邊搭順風車邊拍片。

繼早前港鐵南昌扶手梯「瀡梯」事件後，屯門輕鐵站又成為青年挑戰極限運動Parkour（飛躍道）的地方。前日（8日）有青年在Instagram上載一段影片，片中見到有青年用自攝形式，紀錄他與另一名男友人從輕鐵站蓋跳上一列輕鐵車頂，沿途不斷歡呼，介紹屯門夜景的畫面，直到輕鐵駛至下一站屯門站（即西鐵屯門站），他們才從車頂跳下，影片至此結束。港鐵表示已就事件報警處理；Topick正就事件向警方查詢。

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Instagram一個叫「tong_dogdogdog」的帳戶，前晚上載了一條1分多鐘的影片，片頭一開始兩名青年疑借屯門市中心站的天橋，跳上市中心站月台的蓋頂，然後趁一輛輕鐵駛至，便再跳上車頂。其中一名青年片中直言當時是「人生心臟跳得最快的一分鐘」。成功跳上車頂後，二人即扶住車頂的凸起物作扶手，隨著列車開動，他們更難掩雀躍，大叫「Let’s Go！嘩」、「好嘢！」、「為你哋介紹屯門嘅夜景」、「屯門界KOL亨哥」。

未幾，輕鐵再駛入下一站時，由於當時月台上乘客寥寥無幾，故當二人從車頂一躍而下亦沒有引起太多的轟動，二人跳回地面後往扶手梯方向狂奔，直到離開港鐵車站範圍，疑似忍不住為自己的「挑戰成功」而展出笑容，而影片的宇幕則寫有「文字無法表達嘅喜悅」。

港鐵表示，留意到網上有一段涉及輕鐵行車時，有人作出不適當行為，影響行車安全片段，昨日已經報警，會全力協助警方調查。港鐵呼籲市民必須顧己及人，不應作出任何不適當和危及個人人身安全行為。

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責任編輯：羅嘉欣