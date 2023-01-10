【黑暗榮耀】宋慧喬破格演出脫剩內衣褲　2個月吃一種食物減磅

▲ 宋慧喬新劇《黑暗榮耀》破格演出脫剩內衣褲，2個月吃一種食物減磅。

由宋慧喬、李到晛主演的Netflix韓劇《黑暗榮耀》開播以來大受好評，宋慧喬入行27年首次挑戰暗黑復仇角色，劇中更有僅穿內衣褲的破格場面。為了塑造角色，宋慧喬更花了2個月減磅，相當專業。

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宋慧喬在《黑暗榮耀》中飾演一位小學老師，她在高中時期遭受校園欺凌，最終被迫退學，潛伏18年後，她展開復仇大計，向當年傷害過自己的同學報復。

而宋慧喬在劇中更有破格演出，在第6集，她向傾慕自己的男主角李到晛面前脫下衣服、僅穿內衣褲。展示身上的疤痕，引起熱議。

為了塑造角色瘦弱的形象，宋慧喬在拍攝前特意花2個月減磅，期間每天以蒟蒻米為主食，她笑言「因為新冠肺炎，導致拍攝進度延遲，所以吃蒟蒻米的時間也變長了」。

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凍齡保養秘訣

現年41歲的宋慧喬保養得宜，仍是不少人心中的女神。原來她在肌膚保養方面非常謹慎，她曾在訪問中提及自己，每星期都會自製面膜來緩解肌膚疲勞，令肌膚保持彈性水潤。

她更分享自己愛用雞蛋作為面膜材料，因為雞蛋含有皮膚所需的多種營養，如卵磷脂、維他命A、B、C、D等，卵磷脂是常見美白成分，而蛋白則有大量的礦物鹽和維他命B2，用它來做面膜可使皮膚變得滋潤、緊致和富彈性。

在瘦身方面，宋慧喬亦有一套心得。非常注意飲食控制的她，會盡量避開高熱量的加工食品、含糖飲料，每天都會喝檸檬水，幫助身體代謝，而在減肥期間，晚餐只吃會豆腐。另外，她亦相當注重運動，會定期跑步、做瑜伽，以保持完美身形。

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責任編輯：羅嘉欣