【自私鄰居】鄰居確診每日外出3次兼後樓梯食煙　住客怒斥：不停播毒

▲ 日前有大廈住客怒斥鄰居確診後非但每天外出3次，打開大門，更去後樓梯吸煙，行為極度自私，播毒害人。

防疫政策雖放寬，但若確診就應遵守隔離令，爲自己和他人著想。日前有大廈住客發文怒斥，有鄰居確診後非但每天外出3次，打開大門，更去後樓梯吸煙，煙味充斥整條樓梯，令保安及清潔工增加感染風險。帖文發出之後惹來網民炮轟該鄰居行為自私，播毒害人。

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該名住客在香港討論區以「鄰居確診咗仲不停播毒」為題發帖，指除夕夜看見鄰居打開窗和聽到不斷的咳聲已經感覺有事，翌日去問保安，獲告知對方真的確診，但依然發現相關鄰居不止1天內外出2、3次，更曾打開大門一分鐘，且無人出入，甚至會到後樓梯吸煙。樓主後補充稱，保安有指曾有人派發防疫包予該住戶，故樓主猜測他們應該有隔離令。

樓主指到目前為止，確診者是不能外出，因為不知會否傳染他人，最過分是鄰居去後樓梯吸煙，煙味充斥整條樓梯，清潔工倒垃圾和保安巡樓更有機會因為這些自私的人而感染。樓主亦坦言自己也曾確診，但當時會自覺留在房間，面向鄰居的窗都不會開，每次去完廁所亦會消毒，除了交核酸檢測和去診所更沒有再外出，回家也會將全身和大門進行消毒，就是恐怕會傳染給免疫力弱的鄰居，因而大呻「真不明白為什麼現在的香港人越嚟越不自律」。

帖文引起網民熱議，認為鄰居明知自己確診仍外出行為極度自私，「越來越多這類缺德的人」；亦有人表示現時這個病毒已經變得普遍，預料到確診者會外出；若覺不滿可以舉報，「自私人不嬲都存在，你唔順可以舉報佢」。

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責任編輯：羅嘉欣