【自然系女子旅行】林襄空降J2搶收視　啦啦隊女神遊台灣派福利【多圖】

J2（82台）節目走向相對較「麻甩仔」，由去年6月以「再出世」為口號改革後，很多以「女神」掛帥的綜藝節目可謂數之不盡。

當中，包括《港女野人》的廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）、何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、旅遊美女系的「叉燒姐」鄺玲玲、「冬蔭妹妹」Wanmai Chotika、余思霆、「台灣李亞男」姜宇夫、「暉哥」林映暉，以及真性情系的杜穎珊（Sandy）、黃紫恩（Jojo）及陳欣茵等。

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啦啦隊女神林襄

而J2下周一（1月16日）推出的全新旅遊節目《自然系女子旅行》，將由曾主持《開餐：台灣3點3》的「港女」林映暉（暉哥）擔任主持，並邀來3大台灣女神擔任嘉賓，與暉哥拍住上探索台灣解封後好去處。

秉承J2女神有顏值兼有實力「宗旨」，據悉3大台灣嘉賓女神均是「猛料」之人，現時暫知其中一位包括人氣爆燈，IG Followers逾140萬的「啦啦隊女神」林襄。

▲ 林襄

台灣職棒啦啦隊「樂天女孩」人氣成員林襄，擁有32E魔鬼身材的她同時具天使面孔，這位宅男女神也十分識做，不時在IG大派福利，成功吸逾140萬粉絲，人氣爆錶。

過去1年對林襄來說絕對是豐收年，日前她在社交網回顧上年最受歡迎的9個貼文，排名第一的貼文共吸17.8萬個Likes，2022年所有貼文加起來共吸1,150萬個Likes，數字驚人，足見她深受網友喜愛。對於驚喜突降J2，林襄笑言：「主要是很想要介紹自己生長的土地給香港襄民。」

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林襄浸溫泉

以山海為主場進行療癒之旅的《自然系》，早前釋出官方預告，除了會有大自然Yoga、營火Camping，當中最震撼眼球的，還包括林襄與暉哥齊齊浸溫泉的震撼性唯美畫面，絕對是齋透過個Mon都能感受到「治癒感」。

據知除浸溫泉，林襄更會在節目獻出多個「第一次」，包括住露營車、射箭、BBQ燒棉花糖及與小動物互動。

愛心爆棚的林襄為安撫羊駝，更肉緊地送上愛的抱抱，林襄事後分享謂：「有次去宜蘭露營時園區有羊駝，是我第一次跟羊駝近距離接觸，本來以為會被羊駝吐口水，沒想到羊駝超親人，還靠在我胸膛撒嬌！」

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