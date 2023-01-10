【鵲巢鳩佔】情侶夾錢買樓男方支付9成首期　分手後女方帶4名家人同住霸佔物業

▲ 情侶夾錢買樓，女方分手後霸占物業。

情侶分手後最難處理之一，便是如何分配共同擁有的財產。內地一對情侶熱戀時共同夾錢購買一層樓自住，可惜二人最後分手。不過，女方竟然在分手後叫4位家人搬入同住，一家五口霸了７成的空間，令到前男友只能退住一個小客房。當初首期中付了大部分的前男友提出欲帶父母進來同住卻遭前女友拒絕，男方最後告上法庭希望討回公道。

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綜合內地媒體報導，前男友姓閆，前女友姓劉。閆男當時和劉女在戀愛期間買入140萬人民幣（161萬港元）的房屋，閆男支付首期45萬人民幣（約52萬港元）、劉女則支付當中的稅項6萬人民幣（約7萬港元），樓契上標明兩人是「共同擁有」該房產。其後每月供款中，劉女在她每月的公積金中支付1,800元人民幣（約2,000港元）、閆男則支付3,400元人民幣（約4,000港元）。

可惜，兩人未及步入婚禮殿堂，便在2021年8月分手了。隨後，劉女叫了全家人搬入同住，劉男十分無奈的表示，

她（劉女）母親跟我前女友在這（主人房），她爺爺跟她爸爸在那（另一房間），她弟弟在沙發上，我是住小北屋。

劉女一家五口總共霸佔了兩個房間和客廳，佔全屋三分之二的空間。劉男歎道，

我買了一年多的房子，自己就住了3，4個月的主臥（室）。

家中突然多了幾名陌生人同住，除了令閆男沒有了私人空間，也造成了他生活上諸多不便，

我做個飯洗個澡都不方便。我也跟她父親說過了，（新）年前我每天半夜12點回家，一直在躲，（新）年後這兩天也是，天天沒地方去，我就找個地方（待著），12點之後，我再回來睡覺，我第二天9點也得上班，8點也得起（床），現在就是對我做成很大的困擾。

為了平衡居住空間，閆男提出將他的父母接來同住，要求劉女讓出一個房間，卻遭到劉女的拒絕。此外，劉女在兩個月前還把每月還樓貸的公積金取消，令閆男十分氣結。種種之下，令閆男忍無可忍把事件提告上法庭，向劉女提出申訴，希望討回公道。

劉女事後接受媒體訪問，認為自己的做法是十分恰當，「目前這個房子呢，他出了多少錢，我出了多少錢，他自己心裡很清楚，然後脹算的，肯定也會比我更明白。這個房子我是有居住權的。」

劉女更表明不會搬走，

出了錢，我現在每個月還月供，我為什麼要走呢？

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責任編輯︰王明芳