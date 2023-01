【天意弄人】2日前才被男友求婚　30歲單親媽家中猝死遺5歲兒子

有時天意偏偏喜愛捉弄人。英國一名30歲單親母2日前才答應了男友的求婚,準備與兒子展開人生的新一章。可是就在2天後她卻突然猝死於家中,遺下了5歲的兒子。事出突然,其家人正在當地發起眾籌,以解燃眉之急。

綜合英媒報道,居於英國赫爾(Hull)的30歲單親母Kirsty Cracknell於2022年12月11日在家中猝死,遺下5歲的兒子Ryder。其驗屍報告中指出,Kirsty的死因為「原因不明」(Unexplained)。

據悉,就在Kirsty不幸離世的2天前,她才接受了男友求婚,剛要展開人生的新一章時便與男友天人永隔。而更巧合的是,再過2天,12月31日便是Kirsty 31歲的生日。

事後其家人接受訪問時指,對於Kirsty的離世感到突然,更形容:

她是一個有進取心、全力以赴的人。不管怎樣她只是繼續往前走。(She was a go-getter and she pushed forward with everything. No matter what, she just continue to move forward.)