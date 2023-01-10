【天意弄人】2日前才被男友求婚　30歲單親媽家中猝死遺5歲兒子

▲ 2天前與男友私定終生，30歲單親媽猝死遺5歲兒子。

有時天意偏偏喜愛捉弄人。英國一名30歲單親母2日前才答應了男友的求婚，準備與兒子展開人生的新一章。可是就在2天後她卻突然猝死於家中，遺下了5歲的兒子。事出突然，其家人正在當地發起眾籌，以解燃眉之急。

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綜合英媒報道，居於英國赫爾（Hull）的30歲單親母Kirsty Cracknell於2022年12月11日在家中猝死，遺下5歲的兒子Ryder。其驗屍報告中指出，Kirsty的死因為「原因不明」（Unexplained）。

據悉，就在Kirsty不幸離世的2天前，她才接受了男友求婚，剛要展開人生的新一章時便與男友天人永隔。而更巧合的是，再過2天，12月31日便是Kirsty 31歲的生日。

事後其家人接受訪問時指，對於Kirsty的離世感到突然，更形容：

她是一個有進取心、全力以赴的人。不管怎樣她只是繼續往前走。（She was a go-getter and she pushed forward with everything. No matter what, she just continue to move forward.）

家人更指，他們的家族一直堅持著一個信念，不要「白頭人送黑頭人」，故Kirsty的離世，無疑對家族所有人而言亦難以接受。

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就不幸事件發生，Kirsty的好友Rich Anderson則在網上發起了目標為2,000英磅的眾籌，用作支付Kirsty喪禮的一切費用。

據悉現已達到眾籌的目標金額，而Anderson亦表示餘下的錢將會用以作兒子的生活開支，他更補充：

因Kirsty的兒子年紀尚輕，未知所謂何事，但他知道母親已不在人世。

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責任編輯：羅嘉欣