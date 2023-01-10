【抗癌鬥士】網紅右腿痛揭患骨癌　奮戰4年不敵癌魔離世

▲ 網紅右腿痛揭患骨癌，奮戰4年不敵癌魔離世。

青少年骨痛可大可小。西班牙一名網紅在年僅16歲時因右腿痛，被揭患罕見骨癌。雖積極抗癌，但4年後仍不敵癌魔離世，得年20歲。

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綜合外國媒體報道，在社交媒體Instagram上擁99萬人追蹤的20歲西班牙網紅Elena Huelva，其家屬宣布她已於1月3日病逝，大批粉絲湧入IG留言區悼念。4年前，年僅16歲的Elena某日突然感到右腿疼痛，更一度痛到難以行走。一開始求醫被誤診為坐骨神經痛，之後再經磁力共振（MRI）檢查才發現是罹患「尤文氏肉瘤」（Ewing sarcoma）的罕見癌症，腫瘤長在骨骼或骨骼周圍的軟組織，導致骨骼疼痛。常見於兒童和青少年族群，患者以男性為多。

積極抗癌 分享病床照

Elena在確診骨癌後曾寫道：

一隻害蟲闖入我的生活……我感到恐懼，不斷問為什麼是我？……我用盡所有力量對抗它，讓它知道我比它更強大。

此後4年，Elena公開病床照，持續更新病情，分享抗癌歷程。她總是開朗面對鏡頭，還不時出席活動、拍攝雜誌，令關注她的人都感到溫暖。直至去年12月，Elena突然病危；而她生前最後的發文是在過世前一天，寫道：

今天醒來時不太好。這是非常艱難的日子，它們變得越來越複雜。但正如你所知，我更堅強了。我想讓你知道，我已經戰勝，在很久以前。

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「擴散性骨肉瘤」患者存活率只約3成

兒童癌症專家、中文大學兒科學系教授李志光曾接受TOPick訪問時指出，骨癌中的「骨肉瘤」，可分為「局部性」和「擴散性」。「局部性骨肉瘤」只局限於某一個位置，患者存活率約為70%；但「擴散性骨肉瘤」顧名思義，腫瘤會經淋巴擴散到其他地方如骨和肺等部位，存活率僅約30%。

骨肉瘤在本港並非常見。李志光指出，骨肉瘤通常會長在膝蓋的周圍，常見徵狀包括骨頭或關節疼痛、腫脹等。過往曾每年接收約10宗此病例，罹患者大多為兒童。患童中也只有約20%患「擴散性骨肉瘤」，可見是一種罕見癌症。

李志光解釋，以香港常規治療來說，患骨肉瘤的病童，會先接受化療、令腫瘤縮小，之後骨科醫生會為病童進行手術，切除原發腫瘤，一旦遇到腫瘤出現肺轉移，會替病童切除肺部腫瘤。有部分腫瘤出現轉移的病童，對常規治療反應相當好；但也有部分病童對初期用藥反應良好，惟後期開始無效，用藥愈多、腫瘤卻變大。此外，痊癒的病童亦有再次復發風險，一旦復發，患童的存活率只有約30%。而目前全球治療骨肉瘤的常規標準藥物只有5種。

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責任編輯：羅嘉欣