【違防疫例】涉辦百人榮休宴違防疫規例　童軍總會獲撤控酒家認罪罰款3.5萬

▲ 香港童軍總會獲不提證供起訴，今由代表出庭應訊。（陳曉欣攝）

香港童軍總會早前被傳媒揭發於2021年新冠疫情下，為前九龍地域副地域總監余煥懷在香港童軍中心的酒家舉辦榮休宴，招待逾百人。香港童軍總會、涉案酒家和酒家經理否認7項違反防疫規例的傳票控罪，案件原定昨(9日)開審，但控辯雙方已達成認罪協商，押後至今（10日）於九龍城裁判法院處理。涉事酒家承認2罪，被判罰3.5萬元，酒家經理獲簽保守行為處理，童軍總會及另一酒家經理均獲不提證供起訴。

4名被告為香港童軍總會、中環寶湖海鮮酒家有限公司、陳建東及鍾廷謙，陳和鍾均為酒家經理。

▲ 中環寶湖海鮮酒家有限公司代表人。（陳曉欣攝）

4名被告被票控違反《預防及控制疾病規例》第599F章，總會及酒家另被控違反合格證明書的條件，酒家另被控容許受禁群組聚集，涉案時間為2021年4月10日，地點為佐敦柯士甸道童軍中心「粵品匯」。

同案被告余煥懷、梁婉冰及Ling Kay Kau等3名童軍高層早前已獲控方撤控，其中統籌晚宴的梁婉冰，獲准自簽1,500元及守行為15個月。

控方今於庭上指出，考慮到涉事處所主要由酒家經營，只處理酒家所涉的2張傳票，並以簽保守行為處理酒家經理陳建東的控罪，涉及童軍總會及另1名酒家經理的傳票則以不提證供起訴處理。

辯方求情指，酒家財政不佳，在疫情下虧蝕數百萬，為保員工飯碗堅持不結業，加上對法例認知不足，望法庭輕判。

裁判官判刑時指，酒家認罪有悔意，閉路電視片段顯示宴會規模大，當時法例難稱剛剛推行，而當時全港食肆均經營艱難，酒家並非例外。法官強調法例是為了抑制病毒傳播，考慮到酒家重犯機會低、案情及求情後，判罰款3.5萬元。酒家經理陳建東則須自簽2,000元，守行為1年。

案情指，中環寶湖海鮮酒家有限公司是「香港童軍總會——總監俱樂部」的食肆承辦商，經營「粵品匯」酒家提供餐飲服務。民政事務總署牌照事務處得悉「粵品匯」酒家於2021年4月10日舉辦多人宴會，同月12日，牌照事務處到酒家巡查，檢取會員名冊及收據。

閉路電視片段顯示，「粵品匯」當晚舉行宴會，賓客人數超出當時法例規定的20人上限，以及有多於4人同坐一桌，宴會上沒有專人收拾餐具和抹隔板，有賓客曾遊走餐桌談天。

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記者：陳曉欣