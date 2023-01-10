【因為愛情】離婚夫妻因《中年好聲音》重遇　許兆銘愧疚有外遇費盡心思跟呂卓欣復合

▲ 《中年好聲音》100強及50強的許兆銘（Samuel）與呂卓欣（Ada）上連詩雅（Shiga）節目《因為愛情》分享。（TVB提供）

由連詩雅（Shiga）主持、一連15集的J2（82台）節目《因為愛情》，今晚（10日）和明晚一集的愛情個案主角均與音樂相當有緣。

今晚（10日）主角是先後殺入TVB綜藝節目《中年好聲音》100強及50強的許兆銘（Samuel）與呂卓欣（Ada），二人當時的「同台」成為焦點。

【因為愛情】連詩雅揭父母經營生意致離婚收場 Shiga指夫婦創業爲勇敢決定

最新影片推介：李爾晨、伍倩彤專訪

《中年好聲音》中重遇

根據《中年好聲音》播出內容，Ada當時與Samuel感情帶點疏離，如今齊齊亮相《因為愛情》著實讓人意外，Ada受訪時亦坦言與Samuel離婚後一度關係惡劣：「曾經好憎佢架真係！」愛笑的Ada邊說邊向著鏡頭扮鬼臉，至於Samuel則回應謂：「憎還憎，但係冇尷尬過吖嘛。」

這對「離婚夫妻」再見後相處仍能如此從容，原來全靠音樂成就。由相識、拍拖到結婚都與「音樂」有緣的二人，去年因在《中年好聲音》中意外重逢，當時與前夫鮮有交流的Ada更激動至哭成淚人，之後因為各種原因，二人重新嘗試交流，令已冰封的關係得以向前邁進。

【因為愛情】行動證明對傷殘太太不離不棄 連詩雅認感情依賴盼比老公早死

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

丈夫有外遇

Ada與Samuel當年緣盡是因有第三者介入，Ada受訪時重提當日發現老公有外遇的情景時不無傷感：「我記得我喊住搭巴士返屋企，好似個天冧咗落嚟咁樣。」並坦言離婚對兩名女兒造成一定影響：「細女曾經問『我唔知點解人哋有爸爸，我冇爸爸。』小朋友都有懷疑自己係咪有嘢做得唔好而令爸媽分開。」

當年因「第三者」問題令太太心淡離開的Samuel，在鏡頭前亦數度忍淚表達對前妻的愧疚：「我一定有做錯，當初其實冇諗過要離婚。我好多嘢做得唔夠好，始終後生時會睇自己多啲。當初咁愛一個人，同佢一齊係希望每一日都令佢開開心心，但最後我做唔到。」

如今難得與Ada「冰釋前嫌」，一對女兒亦喜歡黏著自己，Samuel自然費盡心思修補關係，除了安排烘焙樂親子活動，又巧妙地安排街頭Busking與昔日歌唱拍檔Ada重拾回憶，令Ada再度哭成淚人，並大嘆：「諗番起以前嘅嘢。」

▲ （TVB提供）

放下仇恨

對於要在愛情節目中追訪一對已離婚的夫妻，主持連詩雅起初大表震驚兼尷尬，但到了最後連詩雅不但對二人大表欣賞，更因想起自身經歷淚崩：「我自己都係過來人，所以都代入咗兩個囡囡嘅心情。Samuel話佢兩個女係佢哋一家人相處開心嘅動力，呢個畫面對於我嚟講好難再可以有。我都好欣賞Samuel同Ada可以擺低佢哋嘅仇恨，為佢哋兩個女去踏前多一步，希望畀番個完整家庭生活佢哋。」

視障鋼琴家之戀

明晚的主角則是視障鋼琴家李軒及李太Umi，自小因患有視網膜色素病變退化至現今只有一成視力左右的阿軒，當初與健視人士Umi到底是如何開展「感情線」？

二人之間的相處與一般情侶及夫妻又會有甚麼分別？令人意外的是，阿軒在家中不但擔當起照顧者的角色，更為了陪伴太太攀石下海大小運動樣樣做齊，當中的熱誠與真摯令人相當動容。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R