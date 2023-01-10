【夫妻關係】老婆失業拒做家務卡數愈滾愈大　老公呻慘被「榨到乾」欲離婚

▲ 咁嘅老婆又真係難搞喎！

一段美好的婚姻需要雙方付出，若只有單方面付出，結局必然又是離婚收場！有人夫日前在網上發文，呻太太失業後不願做家務，煙癮大卡數多，仲要虛榮心強，自己慘被對方「搾到乾」，太太的惡行令他極度不滿，「而家一有獨處時間就格外珍惜，慘過坐監。」人夫更打算先分居後離婚。

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該名人夫在香港討論區發帖，主題是「一個辭職又唔做屋企嘢嘅老婆」，他表示太太一向自己搵自己使，大概一年前，連自己卡數都開始越俾越少，要他幫忙還款。隨後，卡數愈滾愈大，連人夫也無法負擔才跟她吵架，

個球滾到我頂唔住同佢嘈先爆話佢自己已經無嘢做一排，一句唔想俾我壓力就兜咗件事。

太太開始當全職家庭主婦，但卻有名冇實，雖然有照顧小朋友，但拒做家務，打掃洗衫收拾樣樣欠奉，屋企同之前一樣，

偶然煮個飯好似當自己酒店大廚咁，自己炒幾炒影個相放上網呃like演戲完留個亂曬到處油嘅廚房俾我洗碗收拾。還原整理廚房時間仲耐過佢煮飯。

人夫續指，太太在家中9成時間是玩電話、煲劇煲到日夜顛倒。他下班回家時，廚房就堆滿了大量包裹盒及未清理的垃圾和垃圾袋，留待他來清理。他又提到太太煙癮大，每個小時都要在廁所吸煙，

個個鐘都去廁所煲煙，搞到細路都話臭，但又要扮好媽媽唔俾細路知食煙。

而且太太脾氣臭，一遇到不快事就會找小朋友或家人出氣，在外面卻扮容易相處的好媽媽。

人夫更指，太太經常「歌頌人哋老公賺幾多」，但又不會檢討自己，並指自己份人工更要滿足她的虛榮心，

做嘢份糧出晒佢洗費之餘，仲要食好嘢、買好嘢，滿足佢虛榮心。自己就被佢搾到乾。拜託妳出返嚟做嘢啦，雖然妳都係唔會出錢。或者飛咗我搵個有錢老公囉。

貼文一出即掀起網民熱議，不少網民同情樓主，並勸他離婚，「深表同情，如果你真係覺得佢咁差嘅，就直接離婚算啦。但我覺得你只係想呻下啫，你唔係真係想同佢離婚。你應該都算係一個好男人，否則冇可能忍受得到。」、「睇嚟就爆咁喎」、「快啲離婚啦，回頭是岸」、「同佢攤牌，唔改就離婚，反正都冇咩感情，狠心d放大家一條生路」。

有網民指如果結了婚，發生問題，雙方都不願去溝通去解決，沒有人幫到他們，「結婚嘅重點如果只係為咗生小朋友，咁你完成咗，但相處之道仲要努力學習，錢永遠都係其中之一」、「你可以自己一個，自己一個仲開心啦！邊個話人一定要結婚？女人都唔怕啦男人怕乜？」也有網民建議他倆夫婦一齊去見婚姻輔導。

對於網民的意見，樓主指婚前太太都係大爺咁款，當時亦有講過話婚後會互相扶持，「但婚後都係一面倒咁錢我出、力我出，之前講個信字真係好天真。係想離婚，等佢真係反省下同做下自己應該做的義務。等個法官講可能公平好多。我而家一有獨處時間就格外珍惜，慘過坐監。」樓主決定先跟太太分居後離婚。

另外，有網民問到樓主跟太太幾耐先會有性？樓主無奈表示，「無性好耐喇，次次明明打緊機同朋友講緊八卦，然後一話想做就立刻話無精神想瞓。」

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責任編輯︰王明芳