【減肥大作戰】52歲郭可盈皮膚緊緻零皺紋　靠4招保凍齡美肌

▲ 52歲郭可盈靠4招保凍齡美肌。

《萬千星輝頒獎典禮2022》於周日（8日）圓滿結束，除了一眾得獎演員之外，頒獎嘉賓亦成為外界焦點。而現年52歲的郭可盈，在闊別13年重返TVB娘家，與呂良偉一同頒發「最受歡迎電視男角色」及「最佳男主角」，狀態依然甚好，也引發觀眾關注。

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郭可盈周日（8日）以一身香檳金V領低胸貼身晚禮服亮相頒獎禮，高清直播鏡頭之下，大頭照皮膚依然緊緻白滑，沒有明顯皺紋；而且身材纖瘦無贅肉，保養甚為得宜。

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郭可盈1993年參選港姐後入行，1995年因在電視劇《刑事偵緝檔案》中飾演女主角Jessie而爆紅，一躍成為花旦之位。多年來郭可盈都自有一套凍齡秘訣。

首先在飲食上她很有規律，雖然喜愛吃甜食，但只會間中放任一下；更忌食油炸食物及不健康的零食，以免因此致肥，或因過量攝取糖份，而令皮膚炎症惡化。

此外，郭可盈也很注重保濕潔膚，她每天會多喝水，讓身體補充足夠水分，並且必定會徹底清潔肌膚，做足卸妝步驟，亦經常做深層清潔，去除面上死皮和毛孔的污垢，再塗上護膚品，做足保養程序。

而郭可盈亦會定時做運動，如閒時會與老公林文龍一齊行山，或是與女兒林天若一起拉筋等，維持健康生活習慣。

要維持凍齡外貌，穿搭也很重要。郭可盈在化妝方面，不會過於濃妝艷抹。而身型纖瘦的她穿搭有術，閒時除了會以T -shirt配搭牛仔褲顯得年輕之外，挑選服飾上也以粉色及鮮色為主，不會穿得黑沉沉，予人老氣感。

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責任編輯：羅嘉欣