【澳洲旅遊】珀斯35米鋼索河上凌空飛馳　驚險剌激1分鐘滑行400米【內附連結】

▲ 西澳的珀斯亦有一條馬塔加魯普橋（Matagarup Bridge），設有刺激的攀爬滑索活動，讓你在河上凌空飛馳。

香港剛剛啟用的將軍澳跨灣大橋，成為港人最熱門打卡位之一；西澳的珀斯亦有一條馬塔加魯普橋（Matagarup Bridge），更設有刺激的攀爬滑索活動，可登上大橋半空，並在河上滑行，是另類觀景的好玩體驗。

在半空中欣賞城市天際綫，是有趣而震撼的離地視角，除了登上觀景台、天台餐廳或酒吧、摩天輪之外，爬橋也是一個好選擇。澳洲悉尼大橋設有Bridge Climb活動，西澳珀斯的馬塔加魯普橋亦有同樣體驗，更能直接滑索到地面，刺激度加倍。

▲ Magic hour下的馬塔加魯普橋（Matagarup Bridge）份外美麗，可邊賞日落邊玩滑索。（張頌婷攝）

攀登地標大橋

馬塔加魯普橋是珀斯較年輕的地標，於2018年才正式啟用，名字為當地方言，意指河流淺水而可以度過的地方。這條370米長的行人大橋，位於歐普他私體育場（Optus Stadium）旁邊，橫跨天鵝河（Swan River），並連接波斯伍德萊斯半島（Burswood）及東珀斯。這片土地本來屬於原住民Whadjuk Noongar，擁有重要的歷史價值，後來才發展成現在的體育場地及公園。

大橋一黑一白的流綫拱門，代表一對天鵝，與所在地互相呼應，同時亦代表着一種對本土文化非常重要的水蛇Wagyl或絲帶，象徵着多元文化的匯聚，當地人更愛以「牛角」手勢代表大橋。橋上更有900米長的LED照明燈，每晚都點燈照亮城市，每逢特別日子或活動，會以不同的顏色組合亮相。

▲ 馬塔加魯普橋的天鵝流綫型非常吸睛，晚上還會亮起不同燈光。（張頌婷攝）

河上半空飛馳

Matagarup Zip + Climb於2021年開業，設有3種玩法，Bridge Climb步行314級樓梯，到達72米高的橋頂觀景台，並步行下橋；Express Zip則只需走150級樓梯至滑索平台並滑下；最完整的體驗則是兩者結合，需時120分鐘，最值得推介。

參加者要穿上厚重保護裝備及頭盔，將安全滑輪裝置綁在橋上扶手位置，再排隊輪流爬樓梯攻頂。遊玩時雖正值夏天，但來到日落時間，陣陣涼風四方八面吹來，加上無遮無檔鐵架，身心都有點寒冷。走上斜度足足45度的樓梯級，絕對是訓練腳骨力。

幾經辛苦步行到最高點，可飽覽360度無敵靚景，最可惜是爬橋不能帶任何物品，只能靠工作人員幫忙拍攝。玻璃底地板可以直望行人天橋面及河面，畏高者必會心怯。來到滑索壓軸環節，雙人鋼索由35米高平台，滑行400米直達對面，最高時速可達75公里。滑下一刻記得環顧四周欣賞靚景，因為滑行不足一分鐘就已抵達！

▲ 步行314級樓梯着實很考腳骨力，還要用手將安全滑輪邊推邊走。

▲ 在河面滑索極為刺激，不過400米長度很快就玩完。

Matagarup Zip + Climb

地址：Matagarup Bridge, Camfield Drive, Perth

價錢：Zip + Climb每位149澳元起（約792港元）

周杰倫加持藍色船屋

珀斯還有甚麼著名地標？這間河上藍色船屋必是其中之一。名為Crawley Edge Boatshed的小屋，已有90年歷史，雖然位置不便，要專誠坐車前往，但卻成為不少旅客必到的打卡位，甚至登上世界各地的宣傳廣告，成為一大話題。木棧道及小屋延伸至天鵝河中央，極為IG-able。它曾面臨清拆危機，後來將外牆漆上藍色後，大受歡迎，周杰倫《粉色海洋》MV曾在此取景，值得一訪。

▲ Crawley Edge Boatshed又名Blue Boat House，在IG上已有大量打卡靚相。（張頌婷攝）

Crawley Edge Boatshed

地址：1 Kings Park Ave, Crawley, Perth

著名藝術家環保創作

在珀斯各處多個地方，有木製巨人隱藏其中，吸引市民及旅客逐一訪尋，希望可野生捕獲巨人影蹤。這個名為Giants of Mandurah的遊戲，由知名藝術家Thomas Dambo製作，他以巧手製成的大型環保雕塑而馳名，共有87個充滿童心的雕塑遍布全球。

今次這個為期一年的限定項目，夥拍創意團體及旅遊局，主要在曼杜拉（Mandurah）、珀斯及周邊地區豎立了6個神秘雕塑。參加者可以預先下載應用程式，或到旅遊中心索取小冊子，並逐一找出來，只要先集齊了5個，才能得到綫索尋找最後一個。每個巨人亦有聲音導航，介紹步行徑及雕塑的故事。

▲ 7米高的Santi Ikto代表了智慧老人，雙手朝天，祈求太陽將海水蒸發變成雨水，滋潤大地。（張頌婷攝）

▲ 巨人Bille Bob在草地上睡午覺， 附近還有一塊木板，刻上由Thomas Dambo創作的詩詞。（張頌婷攝）

野生捕獲木雕巨人

頭兩個要找不難，網上已有明確指示，更會寫明步行需時、難易度等。例如位於Koolyininap（Halls Head）的Santi Ikto，雕塑在面向海邊的山坡之上，利用木材砌成的巨人，向天朝拜的姿態甚有氣勢。另一個位於蘇比亞克區（Subiaco）的Bille Bob，則更加容易到達，躺在地上的巨人，更可以攀爬打卡，融入藝術當中。

我們「出千」捕獲了終極的神秘雕塑，位於森林之中不易找，但也有不少本地人成功達陣。這個抱樹形態的巨人，足有五、六米高，感覺溫柔細膩。在影相打卡之餘，亦帶出了愛護大自然的信息，值得好好深思。

▲ 神秘雕塑位置最難找，真的要花時間及心思才能到達。（張頌婷攝）

Giants of Mandurah

旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO需於網上申辦ETA旅遊簽證入境，費用由20澳元（約105港元）起，現時入境需持有登機48小時前的陰性核酸檢測證明

貨幣：1澳元約兌5.3港元

機票：國泰航空每星期有兩班航班直飛珀斯，票價由港元10,768起

鳴謝：西澳州旅遊局、國泰航空

記者：張頌婷