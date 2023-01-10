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【兩地通關】旅遊促進會總幹事崔定邦：農曆新年僅有個位數的内地旅行團來港　主要是短途行程

社會 12:28 2023/01/10

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（資料圖片）

中港兩地通關陸續恢復。旅遊促進會總幹事及港澳直通巴士協會副秘書長崔定邦今日（10日）接受電台訪問時表示，若港深廣高鐵能於本周日投入服務，農曆年期間或有少量内地旅行團來港，但只會維持個位數字水平，主要是短途行程。相信要到3月份，內地旅行團數量才有望增加。

高鐵是内地旅客來港旅遊的主要交通工具。崔定邦說，現在内地進入春運繁忙時間，高鐵正全力應付内地人回鄉過年的需求，交通剩餘運力恐難以應付旅遊業。加上，經歷3年旅遊業停運，内地很多旅行社「關門大吉」，沒有員工進行接待、介紹行程工作。内地有上億人需重新辦理自由行簽署，或需數月，甚至半年時間處理。崔定邦又說，相信内地較富裕階層會有來港接種疫苗的需求，但未必會參加旅行團。

崔定邦表示，目前港澳1號的服務正準備當中，望農曆新年前可恢復局部運力，接載旅客。港澳最大交通運力是金巴，平均15至30分鐘一班，深宵時段也有提供服務。澳門船已恢復服務，港澳快綫亦正提供有限度服務。

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記者：楊佩瑩

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