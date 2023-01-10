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【酒後惹禍】網紅酒後誤喝一物中毒離世　好友代為記錄生命最後20天

健康 14:59 2023/01/10

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網紅酒後誤喝一物中毒離世，好友代為記錄生命最後20天。

危險物品必須放好，不能掉以輕心。內地一名28歲網紅疑因醉酒而誤喝農藥，翌日家人發現立即將其送院治理。好友於網紅生命「最後的20天」裡，為其拍下影片記錄並上載至網上，引起熱議。

最新影片

綜合內媒報導，28歲網紅譚兵因醉酒後誤喝農藥百草枯。他的好友三炮為完成譚兵的網紅夢想，故代譚兵拍片記錄他的「最後20天」，引起網民的熱議。

據悉，事發當天譚兵與好友聚餐直至深夜。由於譚兵不勝酒力，回家後便倒頭昏睡。過了一段時間，譚兵感到十分口渴，卻不料喝了放在桌上的農藥──百草枯。

翌日家人發現譚兵誤喝農藥一事，於是馬上將其送院。據內媒形容此藥的腐蝕性強，應用於農業上能使農地寸草不生。百草枯的毒性強烈，故基本上同時亦在宣告譚兵的生命正進入倒數的階段。

他的好友三炮得知好友的遭遇後決定代其完成好友的網紅心願。三炮指，譚兵生前除了發展網紅事業外，還是一名建築工人，負責處理鋼筋部分。由於譚兵認為成為網紅的收入十分可觀，可是他每天卻只有4百元薪金，於是開展了網紅生涯。

三炮著手為好友開始網紅事業時便有清楚交代了譚兵的背景，指

他誤喝了百草桔，生命即將便要走到了盡頭。

可是，有很多的網友卻不相信，認為二人只是在炒作話題，博取關注。

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由於三炮每天亦會上傳譚兵的現況，然而譚兵的中毒表徵日漸出現，不僅嘴唇發黑，而且更不時在直播的途中出現吐血的情況，於是網友開始相信了三炮所云。

網友不單關注事情的發展，更會寄解藥予譚兵，可惜作用並不大。事件持續發展了約20天，三炮於網上表示

我們盡力了！謝謝所有關心著譚兵的所有朋友！他走了！

而網友的一切懷疑亦隨之落幕。

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