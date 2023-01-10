【本地原創】辭職追夢主演音樂劇《我們的青春日誌》 創下演出100場紀錄

▲ 全本地原創音樂劇《我們的青春日誌》自2022年9月1日起以香港首個長壽音樂劇形式上演

全本地原創音樂劇《我們的青春日誌》（下稱《我們》）自2022年9月1日起以香港首個長壽音樂劇形式上演，剛過去的星期六（1月7日）是劇中三位演員：飾演高立仁的譚偉權、飾演男主角Victor爸爸的葉運強及飾演Alex的楊皓鈞連續演出第100場的歷史性時刻。

而兼任《我們》培訓及發展經理的譚偉權與《我們》主創陳恩碩雖然身為兩代舞台藝術工作者，卻擁有不謀而合的夢想。兩人於2023年2月13日及14日取址爆炸戲棚劇場附設的Ko's Coffee舉行晚飯演出《Ko's Coffee的最後一小時》，讓觀眾近距離欣賞高立仁老闆現場演出。

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譚偉權早前生日於舞台上度過，謝幕時由陳恩碩率領全體台前幕後工作人員及觀眾驚喜獻唱生日歌，令譚偉權感動得一度哽咽，更表示：「我年青時已經有一個夢想，就是希望音樂劇能夠在香港興盛起來。後來進入演藝學院追夢，才發覺追夢原來很艱難！尤其是要堅持、要不停鞭策及增值自己，到了現在，我發現，只要有夢想，不要放棄，找到擁有相同理念的朋友同行，是一件非常幸福的事！我很幸運有機會認識到陳恩碩這位有實力、有理想的年青人，並十分感謝他創作了《我們》及搭建了爆炸戲棚劇場，把我期盼已久、以為不可能的願望實現之餘，更讓我認識到其他同樣願意奮不顧身去追夢的演員及工作人員，讓我感受到追夢不分年齡，一定一定要堅持。」

擁有超過35年舞台經驗的譚偉權及現年24歲的音樂劇監製、導演、編劇、作曲及作詞陳恩碩為兩代舞台藝術發燒友。今年2月13日及14日，陳恩碩將為香港觀眾呈獻外國盛行的歌廳（Cabaret）表演，由譚偉權以劇中咖啡店Ko's Coffee老闆高立仁的身份，在爆炸戲棚劇場附設的Ko's Coffee實體店演出全新晚飯節目《Ko's Coffee的最後一小時》。

葉運強及楊皓鈞亦分別對突破個人紀錄表示興奮及感動。多年來擔任舞台演員、編劇、導演、藝評員及戲劇導師的資深戲劇工作者葉運強表示：「能夠無間斷地飾演同一角色超過100場，對演員來說是一個可遇不可求而且非常有意義的紀錄。很感恩遇上陳恩碩這位有理想又有能力去實踐理想的年青創作人，很感恩遇上Victor爸爸這個角色。不少觀眾告訴我Victor和父母之間的關係就如他們家中的寫照，很多說不出口的說話都由我們為他們一一表達了，舞台的感染力，就是可以從劇場一直帶回家中，讓人思考，甚至改變。非常榮幸成為《我們》的一份子，期待此劇及個人將來更多的突破。」

至於為《我們》放棄原來職業成為全職演員的楊皓鈞則表示：「當初決心離開老本行加入演出《我們》，除了是因為自己從小就對演出音樂劇有興趣之外，更因為被其『追夢』主題而觸動，它提醒我：『認為是對就去追，別讓這遺憾留在心裡！』非常感謝陳恩碩、各位前輩及夥伴的指導及帶領，讓我有機會走到今天，創下演出100場的紀錄。這對於一個新人來說，實在是比夢想成真更要夢幻多千倍萬倍！」

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責任編輯︰陳珈希