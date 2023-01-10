【婚禮亮點】結婚請飲擺一圍「前男友桌」　新娘前男友一共通點令來賓驚訝

▲ 有新娘結婚請飲擺一圍「前男友桌」，請來前男友們出席。（影片截圖）

新人結婚擺酒當然會邀請一眾親朋分享喜悅。內地一位新娘結婚請飲，更擺一圍「前男友桌」，請來前男友們出席，結果這些男子都有一個共通點，令來賓感到驚訝，而網民因此笑指新娘夠專一。

綜合內地傳媒報道，1月8日湖北一名新娘結婚設宴，有關影片在網上傳開，引來網民熱議，全因新娘特別設有一席「前男友桌」。從影片可見，在婚宴現場其中一席的迎賓牌，用粉紅紙藍筆寫著「前男友桌」，表明這桌來賓都是新娘的前男友。

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前男友樣子相似

影片拍攝到「前男友桌」的4、5名男子，他們的樣子很相似，都是蓄平頭、圓臉、身型胖胖的，看起來敦厚老實，驟眼望落以為他們是兄弟關係。不知是否因為尷尬的緣故，這班前男友坐在一桌你眼望我眼，也沒怎麼聊天，只能默默低頭吃吃喝喝。

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有前男友身旁坐著女子，不知是否帶著現任女友前來祝賀一對新人。再見亦是朋友，新娘大方邀請前男友出席，而前男友亦俾面赴會，只是他們相似得令親友驚訝。有親友透露，其實前男友們彼此認識，也並不尷尬。

網民︰新娘好專一

影片引來網民熱議，笑指新娘是一個專一的人，始終喜歡胖胖的男生，品味相當一致，可惜未見新郎的樣子無從比較。有網民留言，「前男友都是一個類型」、「前男友們長得都好像，這女的看來是忘不掉這個樣子」、「為了禮金臉都不要了」。

另一方面，有網民認為這只是親友即場開的玩笑，否則早有準備的話，迎賓牌不會是手寫的。

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責任編輯︰王明芳