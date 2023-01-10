【投訴之都】港媽投訴竹棚索帶尾無收好　小朋友恐被插眼惹網民兩極批評

▲ 一名港媽投訴在筲箕灣東大街有多支竹棚的索帶尾沒有收好，好易弄傷小朋友。

媽媽著緊小朋友的安全，特別注意路面情況。近日一名港媽在網上群組發文揚言要投訴，因為筲箕灣東大街一個已搭棚的施工地點，棚架竹支上被綁上多條索帶，但索帶尾部長長突出，恐怕會弄傷小朋友，甚至被插眼，故港媽向街坊網民查詢投訴的渠道，卻引來網民兩極反應。

最新影片推介︰

該名港媽在facebook群組「筲箕灣人筲箕灣事」發文，並貼出多張相片，問及網民「有無人知可以去邊個單位投訴，好危險㗎，小朋友細好易整親。」從相片中可見，有多條棚架竹支被綁上用作固定的黑色索帶，但索帶尾部未有妥善處理，向行人路方向伸出。

有街坊質疑，索帶尾部相對柔軟，即使碰到也不會構成危險，反而剪去索帶尾部卻會留下鋒利切口，更容易𠝹傷行人，「剪索帶尾會留有『利口』，反而容易刮傷人，唔剪尾係有原因的」、「如果啲人唔識剪剪到貼，一爆咗仲大鑊，將索帶尾塞入欄杆同竹之間空位就ok」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

網民︰小朋友唔睇路行最危險

又有街坊認為港媽反應過敏，媽媽有責任看管小朋友，並教導小朋友注意路面安全，而非一味投訴，「緊張小朋友都好正常，只係有其他方法解決，又唔使一定要投訴嘅」。點擊圖片即睇網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

打1823投訴後獲處理

不過，港媽其後再留言指該處的索帶數目不少，始終對小朋友會產生危險，「用小朋友高度睇，插眼㗎」。她決定致電1823熱線向政府部門反映事件，之後港媽再次留言稱，她投訴後再次到場視察，見索帶尾已經修剪好。

不同人有不同角度睇每件事，大家都係和平討論，希望主辦機構之後會再做好啲。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳