《阿凡達：水之道》全球票房17億美元　香港暫收超過1億1800萬元

▲ 《阿凡達：水之道》

金像大導占士金馬倫（James Cameron）新作《阿凡達：水之道》(Avatar: The Way of Water) 延續票房神話，繼年初榮膺2022年度上映電影票房冠軍後，今日再刷新票房紀錄。

《阿凡達：水之道》全球票房衝破17億美元，殺上全球最高電影票房收入榜第7位，繼續向首集紀錄（全球最高電影票房收入冠軍）進發。至於在香港，該片票房亦已累計超過1億1800萬元，登香港史上票房第6位。