《阿凡達：水之道》全球票房17億美元　香港暫收超過1億1800萬元

▲ 《阿凡達:水之道》

金像大導占士金馬倫(James Cameron)新作《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water) 延續票房神話,繼年初榮膺2022年度上映電影票房冠軍後,今日再刷新票房紀錄。

《阿凡達:水之道》全球票房衝破17億美元,殺上全球最高電影票房收入榜第7位,繼續向首集紀錄(全球最高電影票房收入冠軍)進發。至於在香港,該片票房亦已累計超過1億1800萬元,登香港史上票房第6位。