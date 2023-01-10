《阿凡達：水之道》全球票房17億美元 香港暫收超過1億1800萬元 娛樂 12:24 2023/01/10 分享： 分享： 熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩 ▲ 《阿凡達：水之道》 金像大導占士金馬倫（James Cameron）新作《阿凡達：水之道》(Avatar: The Way of Water) 延續票房神話，繼年初榮膺2022年度上映電影票房冠軍後，今日再刷新票房紀錄。 《阿凡達：水之道》全球票房衝破17億美元，殺上全球最高電影票房收入榜第7位，繼續向首集紀錄（全球最高電影票房收入冠軍）進發。至於在香港，該片票房亦已累計超過1億1800萬元，登香港史上票房第6位。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園 體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】 23:34 2022/12/01 【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園 體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】 【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰 蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】 16:58 2022/11/02 【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰 蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】 【毒舌大狀】跟廖子妤再合作關係逆轉 王丹妮演囚犯太入戲：好想掐死Fish 18:47 2023/01/04 【毒舌大狀】跟廖子妤再合作關係逆轉 王丹妮演囚犯太入戲：好想掐死Fish 你可能感興趣 【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園 體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】 23:34 2022/12/01 【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園 體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】 【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰 蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】 16:58 2022/11/02 【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰 蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】 【毒舌大狀】跟廖子妤再合作關係逆轉 王丹妮演囚犯太入戲：好想掐死Fish 18:47 2023/01/04 【毒舌大狀】跟廖子妤再合作關係逆轉 王丹妮演囚犯太入戲：好想掐死Fish 荷里活 電影 導演