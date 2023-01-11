患自身免疫性風濕病應以3針作基礎　接種第4、5針二價疫苗

新冠疫情持續近3年，慢性病患者，特別是自身免疫性風濕病患者，一直憂慮應否接種新冠疫苗——不少既擔心受感染，亦害怕接種後病情或受影響。香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系風濕科助理教授蘇晧醫生(風濕病科專科)提醒患者應先了解其病情是否穩定，同時衡量接種與抗體反應；鑒於免疫治療或會抑制免疫反應，有機會減低疫苗效力，一般建議患者以接種3針為基礎，適時接種第4、5針及考慮選擇二價疫苗，以提高保護。

感染重症風險高 病情穩定應接種疫苗

自身免疫性風濕病(如紅斑狼瘡症、類風濕性關節炎)因免疫系統失調所致，由於疾病本身或受藥物所影響，患新冠住院風險均較一般人高約5成。蘇醫生在剛舉行的亞太風濕病協會聯盟大會(APLAR)發表演說，並引述政府及香港風濕病學學會建議，指患者如病情穩定應接種新冠疫苗，以獲得保護。

無證據指疫苗接種增病情復發或惡化

蘇醫生強調：「接種新冠疫苗的好處大於風險，沒有證據顯示接種新冠疫苗會導致風濕病復發，或更多嚴重不良反應，而免疫系統藥物亦不會增加疫苗新冠接種的風險。」根據蘇醫生所發佈，有關紅斑狼瘡症患者接種新冠疫苗的研究，參與患者在接種疫苗後，整體免疫原性及安全性均達滿意水平，未出現新的安全性事件。此外，部分患者以為接種有效率較低的新冠疫苗可減少不良反應，然而，根據政府的疫苗安全監察報告，接種科興滅活疫苗或復星/BioNTech mRNA疫苗後出現嚴重不良事件的比率均只有0.04%，屬十分罕見；亦不存在疫苗有效率愈高，不良反應愈多情況。

▲ 蘇醫生強調，無證據顯示接種新冠疫苗會導致風濕病復發，或更多不良反應，而免疫系統藥物亦不會增加接種新冠疫苗的風險，建議患者及早接種以獲得保護。

建議「溝針」mRNA疫苗 基礎3針再接種4、5針

本地及外國研究均顯示，患者在接種復星/BioNTech mRNA疫苗後，所產生的抗體水平較接種科興滅活疫苗高。曾接種科興滅活疫苗患者「溝針」復星/BioNTech mRNA疫苗後，可產生強烈的中和抗體反應，提供更好保護。由於患者所產生的抗體反應較一般參與者(對照組)為低，建議患者應以3針為基礎，適時接種第4、5劑加強劑。

二價疫苗進一步提高保護

現時Omicron變種病毒仍然肆虐，政府已批准復星/BioNTech原始病毒株及二價疫苗註冊為香港藥劑製品。復星/BioNTech二價疫苗同時針對原始病毒株及香港現時主流的Omicron BA.4/5變種病毒。第2/3期臨床研究顯示，55歲以上參與者在接種二價疫苗作第4針1個月後，其中和抗體水平較接種前上升13倍 (接種原始疫苗僅上升3倍)。美國約1,440萬12歲或以上國民已接種二價疫苗，亦顯示其安全性與原始疫苗相若。故此，為進一步提高保護，自身免疫性風濕病患者應以3針為基礎，按照建議疫苗接種間隔，並考慮選擇二價疫苗作第4、5針。

資訊由蘇晧醫生提供，復星醫藥支持。

VAC-Jan23-003