【萬千星輝頒獎典禮2022】周奕瑋主持功力獲激讚　Jarvis當年留學日本一周僅用5千円

▲ 周奕瑋入行16年，終於吐氣揚眉啦！

TVB台慶頒獎禮日前已落幕，而今年TVB起用「日本通」兼娛樂台主持出身的周奕瑋（Jarvis）任司儀，成為當晚矚目點之一。

獨擔大旗参Jarvis面對在場一班阿哥阿姐仍全晚表現淡定順暢，當中開場的10分鐘獨白令在場人士大為感動。另外，Jarvis為大局夠膽截停神經刀林敏驄化解尷尬場面，表現出色，被指可以成Do姐接班人。

其實周奕瑋於TVB耕耘了16年，早年留學東京的他，5年前憑個人首個旅遊節目《周遊東京》為人認識，而當年Jarvis留學日本時曾歷窮學生滋味，一星期只用5千円來生活。

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周奕瑋感謝支持

獲網民激讚的Jarvis，昨晚於個人社交平台撰文抒發感受，他上載大疊講稿的照片，謂當知道要擔任司儀時，首個反應是「唔係啩？？我憑咩？」面對這越級挑戰，當刻就是把去年的劇集看一遍，亦讓他慢慢找到想跟大家說的話。

Jarvis亦感謝幕後團隊的幫忙、意見和支持，共同完成了一段段想跟觀眾和演員主持們說的話，Jarvis亦自言有很多不足之處。

很多朋友問改稿子難不難背？

稿子不難背，只是難寫。

因為很想要傳遞好那份溫度和重量。 我覺得自己有點對不起那些稿子，

因為經驗不足，

讓我不能以剛剛好的力度和溫度去詮繹。 我會繼續學習和修正。

畢竟追夢不是目標，是過程。

▲ 萬千星輝頒獎典禮2022（陳慧安 攝）

除感謝找他擔任司儀的人以及網民的讚美，Jarvis亦坦言全靠主持娛樂新聞台累積下來的16年經驗，更慶幸沒有發台瘟。

而且他沒有獨佔讚賞，還補充寫道：

其實，全晚仲有許文軒堅守崗位，所有得獎者既介紹VO都係佢負責，面對好多臨場應變佢一樣應付自如!!

仲有紅地氈兼現場串場司儀潘盈慧，嗰晚亦相當用心同努力做好每個訪問!

大家都係好有經驗嘅年資十幾年嘅娛樂新聞台主持，可以同佢地一齊做呢個Show，感動。

而不少藝人也留言支持Jarvis，當中黃翠如說：「比多啲信心你自己，你值得的，就是憑你，周奕瑋」，連林盛斌也留言：「直頭非常猛料，勁」，不少網民也留言大讚Jarvis表現，當中有人說：「多年前就已經知道你有咁嘅能力，只係欠缺一個機會！You’ve done it」

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日本通周奕瑋

娛樂新聞台主播周奕瑋，曾在日本留學，說得一口流利的日文。除訪問過不少日本藝人，近年亦有份參與各類與日本相關的節目，是新一代日本通。

在2006年左右，周奕瑋陪伴朋友參加無綫娛樂新聞台面試，因而意外涉足演藝圈。名校喇沙畢業的他除英語好外，也懂日語。

他曾接受TOPick訪問稱：「中二升中三的暑假第一次學日文，那時因打機，RPG game沒繁體中文版，為方便打機，暑假幾個同學一齊去學日文，但最後得我一個一直學到今天。」

▲ 周奕瑋成為新一代的大騷司儀。（取自instagram）

不斷進修增值

當年日文已不錯的Jarvis，在當了一年娛樂台主持後，曾再往東京國際大學附屬日本語學校留學一年，精益求精。

而Jarvis曾在東京過了一年窮學生的生活，他說：「那時我一星期只能用5千円（約港幣350元），會在平價時段才去買肉煮來吃。」

當年他考獲日本語能力測試N1資格後返港，他說：「每日都溫習，因那個試每年才舉辦一次，很難考。和一般日本人一樣，留學生平日不會去新宿銀座，新宿主要是遊客去，返工的人多會去汐留。另外日本人日常生活上其實很少搭山手線，中間左穿右插的地鐵線，才是他們常坐。」

此外，近年他還進修學韓語。

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每小步加起來成一大步

除擔任娛樂主播，Jarvis曾擔任不少綜藝節目主持，另外他曾代表TVB赴外地採訪，當中包括康城影展、柏林電影節、威尼斯國際電影節等多個電影頒獎典禮，當中訪問過木村拓栽和瑛太等日星，淡定表現令人留下印象。

直到2017年Jarvis獲公司力棒，擔任旅遊節目《周遊東京》的主持，其貼地風格大受觀眾喜愛，之後再添食拍攝第二輯，今年更連番擔任大騷主持，當中包括《萬千星輝頒獎典禮2021》。

Jarvis於訪問曾坦言，最初家人不贊成他入電視圈，而他謙稱自知並非高大靚仔，所以在入行第10年擁有個人節目，總算對自己有個交代。

說到追夢，Jarvis已是一個實例，他說：「有時只需要細步細步的計劃，然後行好眼前的每一小步，5年後你回望，便會發覺自己已經行了一大步。」

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